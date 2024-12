A KEO World (KEO), fintech líder em pagamentos digitais B2B e financiamento de estoque, anunciou hoje que deu um passo significativo em sua expansão por meio de um acordo de parceria com o BTG Pactual Bank S.A., o maior banco de investimento da América Latina, para expandir sua operação no mercado brasileiro.

Como parte da parceria, a solução Workeo da KEO, em colaboração com a Amex Business Link Platform™, ajudará milhares de empresas de médio e grande porte no Brasil a digitalizar seus pagamentos de faturas B2B, resultando em eficiências de custo significativas e maior poder de compra.

Fundada em 2020, a KEO experimentou um rápido crescimento, tornando-se a principal instituição não financeira para pagamentos digitais B2B e financiamento de estoque no México. A solução Workeo da KEO, alimentada pelo processamento de crédito principal da KEO, fornece às empresas uma linha de crédito de capital de giro por meio de uma carteira digital dentro de trilhos de pagamento e cobrança de vários produtos, disponível via Amex Business Link™. Além disso, a KEO oferece seus próprios trilhos de pagamento de blockchain proprietários, conhecidos como KEO Rails, para facilitar ainda mais os pagamentos™.

"Estamos muito satisfeitos por ter fechado este acordo de parceria com uma das maiores instituições financeiras da América do Sul, que nos permitirá aumentar o alcance de nosso programa de pagamentos digitais B2B e fornecer financiamento para muito mais empresas no Brasil", disse Paolo Fidanza, fundador e CEO da KEO. "Em um mercado onde menos de 10% do crédito tradicional total é estendido às PMEs, nosso produto Workeo permite que os compradores de negócios acessem o estoque principal a crédito e os fornecedores aumentem suas vendas recorrentes, aprimorando o gerenciamento do capital de giro por meio de uma plataforma de financiamento e gerenciamento de caixa totalmente digital, sem atrito e de baixo custo, graças aos nossos trilhos de pagamento inovadores, processamento de crédito eàrede American Express e."

"Expandir a proposta de valor da plataforma Amex Business Link™ é uma das nossas prioridades para que compradores e fornecedores possam tomar decisões em tempo real que otimizem seu capital de giro e melhorem seus processos operacionais-administrativos e de reconciliação. Graças a essa expansão, as empresas no Brasil poderão acessar um ecossistema inovador e 100% digital que oferece melhores ferramentas de pagamento e cobrança para transações locais e internacionais", disse René Centeno, Head Comercial e B2B da American Express.

Sobre o KEO World

Fundada em 2020, a KEO World é uma empresa inovadora líder em soluções financeiras baseadas em tecnologia com a missão de fornecer às empresas maneiras digitais, contínuas e seguras de financiar seus suprimentos e aumentar a eficiência em seu fluxo de caixa. A KEO está sediada em Miami, Flórida, com operações nos EUA, México, Colômbia, Peru e República Dominicana. A empresa foi a primeira instituição financeira não bancária a receber uma licença de emissão da American Express.

Para saber mais, visite www.KEOWorld.com.

Sobre a American Express

A American Express é uma empresa de pagamentos globalmente integrada, fornecendo aos clientes acesso a produtos, insights e experiências que enriquecem vidas e constroem o sucesso dos negócios. Saiba mais em americanexpress.com e conecte-se conosco no facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress e youtube.com/americanexpress.

