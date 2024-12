Amil vence pesquisa Marcas dos Cariocas pela 3ª vez seguida

A Amil foi a vencedora da pesquisa Marcas dos Cariocas, na categoria planos de saúde, pelo terceiro ano seguido e pela quarta vez nas últimas cinco edições. O levantamento, divulgado na quinta-feira (12/12), é realizado desde 2010 pelo jornal O Globo, em parceria com a consultoria Troiano Branding, para mostrar quais são as empresas de preferência de quem vive no Rio de Janeiro, e desta vez buscou respostas sobre 43 segmentos. Também nesta semana, a Amil e a Amil One foram as vencedoras do Prêmio Reclame Aqui nas categorias Planos de Saúde – Grandes Operações e Planos de Saúde, respectivamente.

No Rio de Janeiro, o Grupo Amil possui nove hospitais próprios: Pró-Cardíaco, Samaritano Botafogo, Samaritano Barra, Vitória, Pasteur, Pan-Americano, Hospital e Maternidade Santa Lúcia e o Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, todos na capital, e o Hospital de Clínicas Mário Lioni, em Duque de Caxias. Em 2024, houve a criação do Pró-Criança Amil, nova unidade pediátrica dentro do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, com uma entrada independente e que oferece serviço de pediatria altamente tecnológico na Zona Sul. Na Zona Oeste, por sua vez, ocorreu a reabertura dos serviços de cirurgia e de internações eletivas e de urgência do Hospital de Clínicas de Jacarepaguá (HCJ), na Taquara - a unidade estava dedicada exclusivamente aos atendimentos ambulatoriais e ao pronto atendimento.

“A Amil nasceu no Rio de Janeiro, em 1978. É uma praça que sempre foi uma das prioridades da empresa, o que foi reafirmado em 2024 e seguirá sendo em 2025. Receber esse reconhecimento pela terceira vez consecutiva nos traz grande alegria por indicar que estamos cumprindo muito bem a nossa missão de cuidar das pessoas”, destaca Renato Manso, diretor-executivo da Amil.

No Prêmio Reclame Aqui, este foi o segundo ano seguido que a Amil ficou em primeiro lugar em seu segmento da premiação que reconhece as empresas que se destacam no Brasil na resolução de problemas de seus clientes. A Amil One, que havia sido finalista em 2022, obteve o troféu pela primeira vez. Já entre os Planos Odontológicos – Grandes Operações, a Amil Dental alcançou a terceira posição. Mais de 15,25 milhões de votos de consumidores foram computados nessa 14ª edição do Prêmio Reclame Aqui.

“Isso mostra o reconhecimento e a confiança que os clientes do Grupo Amil têm na empresa e em seus serviços. Estamos muito felizes por essa premiação. Ela destaca a eficiência de nossas equipes de atendimento e o respeito de nossos beneficiários pelo trabalho da empresa. Parabéns a todos os envolvidos e vamos em frente”, celebrou o diretor-executivo de Operações e Atendimento ao Cliente da Amil, Marcelo Piccione.

