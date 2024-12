Podcast da Nova Acrópole é eleito o melhor do Brasil

Em uma cerimônia realizada na última segunda-feira, 9 de dezembro, em São Paulo, o podcast filosófico da Nova Acrópole conquistou a primeira colocação na categoria Educação do Prêmio MPB - Melhores Podcasts do Brasil. A distinção é resultado do voto do público que colocou o podcast em primeiro lugar entre outros 12 finalistas da categoria, celebrando seu impacto e relevância no cenário nacional.

O Prêmio MPB, em sua primeira edição, foi organizado entre julho e dezembro de 2024, reunindo 561 podcasts inscritos em 30 categorias distintas, representando uma audiência total de mais de 84 milhões de ouvintes em todo o país. Ao longo do processo, foram contabilizados 140 mil votos, provenientes de 40 mil votantes únicos, que contribuíram para a seleção dos vencedores.

Na categoria Educação, o podcast da Nova Acrópole destacou-se com episódios que promovem reflexões filosóficas e educativas. Danilo Gomes, host do podcast, celebrou a conquista, destacando o empenho da equipe: "É um trabalho feito com muita alegria e dedicação por dezenas de professores voluntários da Nova Acrópole no Brasil que acreditam na importância da Filosofia e da Educação".



O evento teve transmissão ao vivo no YouTube e pode ser acessado pelo link: https://youtu.be/h0jTOYF8VHI?t=12575

Para mais informações sobre o podcast e a Nova Acrópole, basta acessar: www.nova-acropole.org.br/podcast

Website: https://nova-acropole.org.br/podcast