No dia 05 de dezembro, a Natura realizou um simulado de emergência ambiental em sua fábrica em Cajamar (SP). O exercício simulou um vazamento de amônia, produto químico perigoso, e testou a eficácia do Plano de Abandono da Natura, bem como a capacidade de resposta em cenários emergenciais.





“Uma emergência ambiental envolve a ação coordenada de dezenas, ou até mesmo centenas de pessoas. Os exercícios simulados são fundamentais para testar as ações e recursos, aumentando as chances de sucesso em situações reais”, afirma Saul Bettini, gerente técnico da Cetrel que, além de ser a empresa responsável por atendimento a emergências ambientais da Natura, também realiza o gerenciamento de resíduos de diversas unidades da companhia. “Somente este ano, a Cetrel atendeu a mais de 200 emergências ambientais envolvendo derramamento de produtos perigosos, resíduos e óleo. A efetividade das operações só é possível por conta do intensivo treinamento prévio das nossas equipes de resposta”, destaca.



“O simulado nos permitiu avaliar a efetividade dos procedimentos e a integração com as partes envolvidas, reforçando o compromisso da Natura com a segurança das pessoas e a proteção ao meio ambiente”, conclui Marcelo Oliveira, responsável pelo sistema de resposta à emergência da Natura.