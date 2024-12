Agência DIVIA divulga sua política de ESG

A DIVIA Marketing Digital, agência brasileira de marketing digital, anuncia o lançamento de sua Política Ambiental, Social e Governança (ESG). A empresa busca integrar práticas ambientais, sociais e de governança em suas operações, como forma de atender às crescentes expectativas do mercado por empresas mais responsáveis. A política de ESG da DIVIA inclui a redução do impacto ambiental, a promoção da diversidade e inclusão e a adoção de práticas de governança corporativa éticas.

ESG é um conjunto de práticas que avaliam o desempenho sustentável e responsável de uma empresa, indo além dos resultados financeiros. Abrange três pilares: o ambiental, que considera o impacto da empresa no meio ambiente, incluindo emissões e gestão de recursos; o social, que analisa as relações da empresa com seus stakeholders, como funcionários e comunidade, englobando direitos humanos e diversidade; e o de governança, que se refere à gestão ética e transparente da empresa, incluindo temas como combate à corrupção e direitos dos acionistas.

No caso da DIVIA, o compromisso com o ESG se traduz em ações concretas como a redução da emissão de carbono, a promoção da diversidade e inclusão e a implementação de práticas de governança transparentes e éticas. "Acreditamos que a sustentabilidade deve estar no centro de nossas operações e estratégias", afirma Fernando Ferreira, CEO e sócio-fundador da DIVIA. "Nosso objetivo é gerar valor não apenas para nossos clientes e colaboradores, mas também para a sociedade e o meio ambiente".

Panorama ESG no Brasil: uma visão geral

A iniciativa da DIVIA reflete uma tendência crescente no mercado brasileiro. Segundo a pesquisa "Panorama ESG 2024" da Amcham e Humanizadas, 71% das empresas brasileiras já implementam práticas ESG, um salto de 24 pontos percentuais em relação a 2023. O estudo, realizado com 687 líderes empresariais, revela que a busca por impacto positivo em questões ambientais e sociais e o fortalecimento da reputação corporativa são os principais motivadores para essa adesão.

A DIVIA busca fortalecer sua atuação nos pilares ESG e consolidar sua posição como referência no mercado. "O ESG não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para garantir um futuro mais justo e sustentável para todos", completa Ferreira. A empresa disponibiliza sua política de ESG completa em seu website, detalhando seus compromissos e metas em cada um dos pilares. A empresa convida todos a conhecerem mais sobre suas iniciativas e a se juntarem a ela nesta jornada rumo a um futuro mais sustentável.

Apesar do avanço, o "Panorama ESG 2024" aponta desafios como a mensuração de indicadores ESG e a construção de uma cultura organizacional sólida. A pesquisa destaca também a importância da liderança empresarial e governamental na condução da agenda ESG, com CEOs e o governo sendo considerados os principais responsáveis por impulsionar a sustentabilidade nas empresas.

Os sócios da DIVIA, Fernando Ferreira e Edson Pohren, se interessam por sustentabilidade desde 2019, quando tiveram contato com o termo ESG em eventos internacionais. "Acreditamos que o sucesso empresarial está intrinsecamente ligado à responsabilidade social e ambiental", afirma Ferreira. "Nosso compromisso com a sustentabilidade se reflete em cada aspecto do nosso negócio, desde a redução da nossa pegada de carbono e eliminação do uso de papel desde 2018 até ações de responsabilidade social com trabalhos voluntários e doações, além da promoção da diversidade e inclusão em nossa equipe".

Fundada em Porto Alegre, a DIVIA é uma agência de marketing digital com foco em performance e resultados. Reconhecida como Google Partner Premier pelo terceiro ano consecutivo, a agência está entre as 3% melhores do Brasil e possui mais de 500 cases de sucesso em SEO. Com uma plataforma de tecnologia proprietária e expertise em diversas áreas do marketing digital, a DIVIA atende mais de 300 clientes no Brasil, Estados Unidos, Irlanda e Austrália.

Com essa iniciativa, a DIVIA busca atender às demandas do mercado por empresas com práticas ESG. A agência irá monitorar e divulgar o progresso de suas iniciativas ESG. Os resultados e indicadores dessas iniciativas serão reportados periodicamente no website da empresa.

Website: https://divia.com.br/