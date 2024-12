Elenco premiado se apresenta em musical gratuito de natal

Entre os dias 22 de novembro e 24 de dezembro de 2024, o espetáculo "Sonhos de Infância - Musical de Natal" será uma das principais atrações do Natal da Ypê, em Amparo, no interior paulista. Realizado pela BW Incentiva e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Ypê, o musical oferece uma experiência gratuita para toda a família.

Com trilha sonora original, elenco reconhecido em musicais premiados e cenários que evocam o espírito natalino, o espetáculo narra a jornada de três irmãs em busca de valores como solidariedade, conexão e esperança.

Enredo e produção

O musical "Sonhos de Infância" transporta o público para um universo mágico, ao combinar atuação, música ao vivo e dança em uma apresentação que visa inspirar todas as idades. Cada detalhe foi planejado para oferecer uma experiência única: trilha sonora original, cenários cuidadosamente elaborados e figurinos deslumbrantes que recriam o encanto das tradições natalinas.

Segundo os organizadores, o espetáculo é mais do que entretenimento: busca destacar o impacto transformador da arte e o poder da cultura para promover conexões e reflexões, celebrando a magia do Natal.

O musical ‘Sonhos de Infância’ é muito mais do que uma atração natalina. É uma oportunidade de celebrar o espírito de solidariedade e esperança por meio da arte, unindo pessoas de todas as idades em uma experiência gratuita e transformadora. Nossa missão é democratizar o acesso à cultura e reforçar como a arte pode inspirar e conectar comunidades inteiras, afirma Bruno Wellington, da BW Incentiva.

Impacto para a região

O Natal da Ypê atrai milhares de visitantes anualmente, fortalecendo as tradições culturais de Amparo e movimentando a economia local. De acordo com registros de 2023, o evento reuniu aproximadamente 100 mil pessoas. A edição de 2024 reforça a importância do evento como destaque no calendário natalino do interior de São Paulo.

Sobre a BW Incentiva

A BW Incentiva é uma produtora cultural que desenvolve e implementa projetos culturais, esportivos e educacionais em todo o Brasil. Com foco em ampliar o acesso à arte e incentivar o desenvolvimento social, a entidade realiza iniciativas que promovem a valorização da cultura e da educação.

Serviço

O quê: Espetáculo "Sonhos de Infância - Musical de Natal"

Espetáculo "Sonhos de Infância - Musical de Natal" Quando: de 22 de novembro a 24 de dezembro de 2024 Sextas, sábados e domingos: 19h às 22h Dias 23 e 24 de dezembro (segunda e terça-feira): 19h às 22h Banda de Natal: Sextas-feiras, às 20h Musical de Natal: Sábados e domingos, às 20h

de 22 de novembro a 24 de dezembro de 2024 Onde: Avenida Waldyr Beira, 1.000 – Amparo, SP

Avenida Waldyr Beira, 1.000 – Amparo, SP Entrada: Gratuita

Website: https://natalype.com.br/