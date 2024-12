Tecnologia está transformando estética no noroeste Paulista

A tecnologia de ultrassom microfocado que chega ao Noroeste Paulista em São José do Rio Preto como uma alternativa não invasiva para o rejuvenescimento e a firmeza da pele. Reconhecido por sua precisão e segurança, o Ulthera aparelho permite a visualização em tempo real das camadas tratadas e que áreas como ossos e vasos sanguíneos sejam protegidas. Aprovado pelo FDA e Anvisa, o Ulthera é o único procedimento que oferece lifting facial sem a necessidade de cirurgia.

A ação do tratamento Ulthera estimula a produção natural de colágeno. As primeiras mudanças podem ser percebidas entre dois e três meses após o tratamento, com evolução até seis meses. A tecnologia atua nas camadas mais profundas da pele, promovendo uma melhora visível na firmeza e no contorno facial, com efeitos que podem durar até um ano.

"O tratamento com Ulthera é altamente personalizável e pode ser adaptado às necessidades de cada paciente, permitindo resultados direcionados e eficazes", explica a Dra. Paola Brocanello. "Ele pode ser realizado em regiões específicas, como pescoço e colo, ou em todo o rosto, dependendo dos objetivos de quem busca um rejuvenescimento natural e gradual. Além disso, a visualização em tempo real durante o procedimento garante que as camadas ideais da pele sejam tratadas com precisão e segurança, maximizando os resultados".

Homens e mulheres que apresentam flacidez moderada e desejam um lifting facial sem intervenções invasivas podem fazer o tratamento Ulthera. É seguro para todos os tipos de pele, mas possui contraindicações. Grávidas, lactantes, pessoas com implantes metálicos na área tratada ou com lesões ativas na pele devem evitar o tratamento. Pacientes com doenças autoimunes ou em uso recente de isotretinoína também precisam de avaliação criteriosa antes do tratamento.

O que chama a atenção é a ausência de downtime, mostrando que os pacientes podem retomar suas atividades diárias logo após a sessão. No entanto, algumas orientações são importantes para potencializar o tratamento. Entre elas, destaca-se o uso de protetor solar para proteger a pele e a manutenção de uma rotina de hidratação.

Além disso, evitar atividades que gerem calor excessivo, como saunas ou exercícios intensos, por pelo menos 24 horas após o tratamento. Essas medidas simples fazem com que a pele responda de maneira ideal ao estímulo do Ulthera, potencializando o processo de renovação do colágeno. A Dra. Paola Brocanello reforça que, com cuidados adequados, os pacientes podem aproveitar ao máximo os benefícios do procedimento.

“A tecnologia de ponta, o Ulthera oferece à região de São José do Rio Preto uma nova opção para tratamentos estéticos. Segurança e efeitos duradouros é uma alternativa para quem busca lifting facial de forma natural e sem cirurgias”, finaliza Dra. Paola Brocanello.

WhatsApp: (17) 3042-1514

Localização: Georgina Business Park, Torre Madri Sul, 5º andar, sala 508, São José do Rio Preto - SP

Website: https://www.instagram.com/drapaolabrocanello