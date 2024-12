Autocuidado é uma ação essencial para a saúde física e mental. Estudos comprovam que essa ação pode mudar a forma como a pessoa se sente, aumentando a autoconfiança e facilitando as interações sociais. Práticas simples, como manter as mãos limpas, o hálito fresco e a pele macia e perfumada, fazem a diferença para melhorar a disposição e o bem-estar no dia a dia.

O mercado de beleza e cuidados pessoais no Brasil deve apresentar uma média de crescimento de 7,2% ao ano, atingindo cerca de US$ 40 bilhões até o final de 2027, segundo as estimativas da Redirection International. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial, com um movimento de US$ 26,9 bilhões em 2022, segundo a Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal (Abihpec).

Para construir uma rotina de autocuidado, é importante incorporar pequenos hábitos de higiene ao cotidiano, e a escolha dos produtos pode potencializar os benefícios. Nesse cenário, o diretor de marketing e novos produtos da FreeBrands, Guto Cunha, lista alguns itens para manter a saúde e a autoestima em alta.

1) Lenços umedecidos para higienização íntima e das mãos

São itens práticos e versáteis que não podem faltar na rotina de autocuidado. Ideais para a limpeza rápida em qualquer lugar, os lenços umedecidos oferecem uma solução eficiente para momentos em que não se tem acesso a água e sabão. Existem opções específicas para a higiene íntima, que ajudam a manter o pH equilibrado e proporcionam sensação de frescor e conforto. Já os lenços para as mãos são perfeitos para o uso ao longo do dia, eliminando germes e bactérias de maneira prática.

2) Spray bucal

O hálito fresco está diretamente ligado à autoestima. O uso de spray bucal ao longo do dia pode ser um grande aliado para manter a boca limpa e saudável. Além da refrescância, ele ajuda a combater bactérias causadoras do mau hálito, proporcionando sensação de frescor e higiene, o que eleva a confiança durante as interações sociais.

3) Hidratante labial e para as mãos

A hidratação é um dos pilares de qualquer rotina de autocuidado. A pele, especialmente a das mãos e os lábios, tende a ressecar facilmente ao longo do dia, agravando em dias mais secos ou com o uso constante de produtos de limpeza. O hidratante para as mãos mantém a pele macia, saudável e protegida contra o ressecamento, enquanto o hidratante labial ajuda a evitar rachaduras e desconfortos.

