ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts revoluciona a indústria de tudo incluído com sua mais recente inovação: Pré Check-In Online: Inicie Suas Férias Mais Rapidamente. Agora disponível nos Royalton Luxury Resorts e Planet Hollywood Beach Resorts, este recurso reduz o tempo de check-in em até 50% para que os hóspedes possam dar início ao relaxamento mais rápido do que nunca. Criada para proporcionar uma chegada perfeita e sem estresse, esta ferramenta garante que a jornada de todos os hóspedes comece mais facilmente, estabelecendo o tom de uma viagem inesquecível a partir do momento da chegada na propriedade.

“Os viajantes de hoje estão cada vez mais buscando processos mais simples e eficientes, e isso é o que acontece no setor de tudo incluído, onde a demanda por experiências perfeitas continua a aumentar. O lançamento deste novo recurso atende a essa necessidade, pois simplifica o processo de check-in e reduz o tempo de espera pela metade”, disse Daniel Lozano, Vice-Presidente Sênior de Operações do Blue Diamond Resorts. "À medida que continuamos a evoluir para atender as novas expectativas dos nossos hóspedes, esta inovação faz parte do nosso compromisso de fornecer um serviço elevado e garantir que todos os momentos das férias sejam agradáveis."

Com o Pré Check-in Online, os hóspedes podem iniciar o processo de registro antecipado, para um check-in mais rápido e tranquilo na chegada. É só entrar em www.royaltonresorts.com ou www.planethollywoodhotels.com e seguir alguns passos simples - inserir dados, fazer o upload dos documentos necessários e enviar as informações - para estar pronto antes mesmo de sair de casa. Na chegada, quem fez o pré check-in tem acesso a uma via rápida exclusiva, onde seus documentos são validados rapidamente, permitindo que eles façam o check-in mais rápido e entrem diretamente no modo de férias.

Com tecnologia de hospitalidade avançada e segura, esta nova ferramenta aprimora significativamente a eficiência, garantindo um início mais tranquilo de cada estadia. Além de aprimorar a experiência do hóspede, também permite que os viajantes comecem a aproveitar as comodidades de classe mundial do resort, desde praias e piscinas imaculadas a restaurantes gourmet, spas luxuosos e ofertas de entretenimento exclusivas, sem atrasos desnecessários.

O Blue Diamond Resorts continua a elevar a experiência do tudo incluído, e a introdução do Pré Check-In Online reflete seu compromisso de fazer cada momento das férias valer a pena. Para mais informação, visite royaltonresorts.com e planethollywoodhotels.com.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 60 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

