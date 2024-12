A SLB (NYSE: SLB), empresa global de tecnologia energética, anunciou hoje que ganhou um contrato da Petrobras, após uma licitação competitiva, para seu empreendimento conjunto OneSubsea™, referente a dois sistemas submarinos de injeção de água marinha bruta (RWI, raw water injection) para aumentar a recuperação da área prolífica de Búzios.

Under the contract, SLB OneSubsea will provide two complete subsea RWI systems to support Petrobras’ FPSOs P-74 and P-75, and they will each consist of a subsea seawater injection pump, umbilical system and topside variable speed drive. (Photo: Business Wire)

Os sistemas submarinos de RWI ajudarão a aumentar a produção de embarcações de armazenamento e descarregamento de produção flutuante (FPSO, floating production storage and offloading), que estão no momento com gargalos em suas capacidades de injeção de água. Uma vez em funcionamento, os sistemas de RWI reduzirão as emissões de gases do efeito estufa (GEE) por barril de petróleo, já que correspondem a um meio mais eficiente de pressurização do reservatório para aumento da recuperação quando comparados com a alternativa convencional dos sistemas de injeção topside.

"À medida que as bacias de águas profundas amadurecem, vemos cada vez mais o surgimento de oportunidades secundárias de recuperação", afirmou Mads Hjelmeland, CEO da SLB OneSubsea. "A injeção submarina de água marinha bruta é uma aplicação bastante comprovada com um caso de negócio sólido, o qual achamos que deveria se tornar predominante. Ao colocar o sistema diretamente no leito do mar, liberamos espaço e reduzimos as necessidades de combustível das FPSOs, bem como diminuímos as necessidades de energia dos sistemas de injeção. São só vantagens para a Petrobras, e estamos animados com isso. Este contrato consolidará nossa sólida presença de conteúdo local no país, com contribuição das maiores plantas manufatureiras e das modernas instalações de serviços submarinos no Brasil".

Segundo o contrato, a SLB OneSubsea fornecerá dois sistemas submarinos completos de RWI para apoiar as FPSOs P-74 e P-75 da Petrobras, e eles consistirão de uma bomba de injeção submarina de água marinha, um sistema umbilical e acionamento de velocidade variável topside.

Como parte desse projeto, a SLB OneSubsea fortalecerá ainda mais sua equipe multidisciplinar no país, o que abrangerá toda a cadeia de valor de processamento, do desenvolvimento de campo até a engenharia do sistema e o apoio às atividades de campo. Essa equipe também fornecerá suporte técnico, usando os serviços do Subsea Live™, possibilitados por IA, incluindo monitoramento contínuo das condições e acesso a especialistas na área.

