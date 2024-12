A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica mundial automatizada, anunciou a introdução de resumos de notícias gerados por IA em sua oferta de “News & Research”. Esse recurso avançado, disponível sem custo adicional, permite que os clientes acessem resumos concisos de artigos de notícias, otimizando as perspectivas dos principais fornecedores e facilitando que os investidores se mantenham informados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241211497736/pt/

AI-generated News Summaries in IBKR Desktop (Graphic: Business Wire)

Aproveitando o poder da IA, essa ferramenta extrai informações pertinentes para o mercado, possibilitando que os clientes procurem rapidamente atualizações importantes e dando-lhes mais tempo para tomar decisões informadas e gerenciar seus portfólios. Isso, juntamente com a capacidade de filtrar notícias relacionadas a ações em portfólios e listas de observação, facilita aos usuários se manterem atualizados sobre a cobertura que afeta diretamente seus investimentos.

“A inteligência artificial nos permite fornecer insights valiosos em segundos, ajudando nossos clientes a entenderem como as notícias de última hora podem afetar seus portfólios”, disse Steve Sanders, vice-presidente executivo de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Interactive Brokers. “Nosso recurso de resumos de notícias gerados por IA oferece aos investidores uma maneira poderosa de identificar as informações mais importantes, tornando a pesquisa rápida, acessível e impactante.”

O recurso de resumos de notícias gerados por IA está disponível para clientes elegíveis das afiliadas da Interactive Brokers no Canadá, Reino Unido, Irlanda, Hong Kong, Singapura, Austrália e Japão. A Interactive Brokers está debatendo com seus reguladores uma possível expansão dos novos resumos gerados por IA para os clientes da IB LLC.

Além dos resumos de notícias gerados por IA, a Interactive Brokers melhorou seu feed de “Hot News” para utilizar IA para marcar artigos como notáveis. Esse recurso está disponível para os clientes do mundo inteiro.

Para mais informações sobre os resumos de notícias gerados por IA, acesse:

Canadá: Resumos de notícias - Canadá

Reino Unido: Resumos de notícias - Reino Unido

Europa: Resumos de notícias - Europa

Hong Kong: Resumos de notícias - Hong Kong

Singapura: Resumos de notícias - Singapura

Austrália: Resumos de notícias - Austrália

Japão: Resumos de notícias - Japão

O conteúdo de notícias da Interactive Brokers e os resumos de notícias gerados por IA são fornecidos por uma afiliada, a Global Financial Information Services. Os provedores estão sendo ativados gradualmente.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio, 24 horas por dia, em mais de 150 mercados, em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada, para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram fornecer aos nossos clientes uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem sido constantemente reconhecida como uma corretora de primeira linha, recebendo vários prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241211497736/pt/

Assessoria de Imprensa da Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com