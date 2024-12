Os estagiários desempenham um papel importante nas empresas, aprendendo na prática as habilidades necessárias para suas futuras carreiras e, ao mesmo tempo, trazendo novas ideias e energia para o ambiente de trabalho. A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg, se orgulha por ter ao longo de sua história talentos que começaram nessa posição, foram efetivados e seguem aproveitando as oportunidades.

Para atrair e promover o desenvolvimento desses estudantes em formação, a empresa conta com diversas iniciativas que são adotadas desde o primeiro dia de trabalho, como um Programa de Imersão e Desenvolvimento específico com foco em inovação, migração e plano de carreira e benefícios competitivos. Atualmente a Klüber Lubrication conta com 16 profissionais em vagas de Estágio. Para o próximo ano, algumas oportunidades de reposição em diversas áreas também deverão ser preenchidas.

Priscilla Manzo, HR Business Partner na Klüber Lubrication, explica: “para desenvolver-se, é essencial compreender que suas atitudes agregam valor para a organização e para sua própria carreira. Estar aberto ao aprendizado, à inovação e às novas experiências, e direcionar esforços para isso, com foco no desenvolvimento pessoal e profissional, é imprescindível. Quando o estagiário adota uma mentalidade de constante evolução e melhoria, ele se destaca e se posiciona de maneira diferente para futuras oportunidades, seja na própria empresa ou em outros lugares, com um conjunto de competências ampliado e uma visão mais madura para o mercado de trabalho”.

Casos de sucesso comprovam a efetividade do investimento contínuo

Fernanda Porto, da área de Quality da Klüber Lubrication, é um dos casos. Ela iniciou sua jornada em 2019 como estagiária, ocupando o cargo por um ano. Fernanda chegou a sair da empresa, mas voltou depois de um ano em uma posição de Analista de Qualidade Júnior. Durante o período de estágio, conseguiu desenvolver várias habilidades, tanto técnicas como comportamentais: “Aprendi que comunicação é fundamental. No início, minha timidez dificultava a interação com pessoas mais experientes. Com o tempo, percebi que essas trocas de informação são essenciais para meu crescimento profissional e pessoal. Entendi que, independentemente do nível hierárquico, todos têm algo a ensinar e aprender”, afirma.

Para ela, uma das maiores vantagens é o tratamento humanizado e a cultura colaborativa e horizontal, que a permitem explorar todo o seu potencial profissional. Com isso, pôde crescer de estagiária à Analista Sênior em menos de quatro anos.

Migração de carreira também colabora para o desenvolvimento profissional

Outra história que também merece ser contada é a de Antonio Neto. Enquanto cursava a Faculdade de Engenharia de Produção, em 2017, ingressou na Klüber Lubrication como estagiário na área de vendas do setor alimentício. Depois de exercer a função por 1 ano e 9 meses, Antonio não só foi efetivado como também migrou de área.

“Após esse período fui para a área de Operação, fiquei cinco anos no setor de Planejamento, onde desenvolvi habilidades em várias áreas, desde atividades mais operacionais até as mais estratégicas. Por fim, assumi o departamento e tive como maior responsabilidade e desafio a gestão da equipe. Foi um período muito enriquecedor”, comenta. Antonio destaca que o período de estágio foi gratificante, pois trabalhou com lideranças e equipes com objetivos claros e comuns, o que ajuda muito no entendimento do negócio. “Aprendi a importância da boa liderança, do feedback contínuo e da comunicação clara e efetiva”, afirma.

Benefícios competitivos atraem e mantêm talentos

Para manter essa relação de “ganha-ganha”, em um ambiente acolhedor e de muito aprendizado de ambas as partes, a Klüber Lubrication procura valorizar seus estagiários com um pacote de benefícios completo, com bolsa-auxílio, participação nos Lucros e Resultados, restaurante próprio, assistência médica e odontológica estendida para cônjuges e filhos, academia, seguro de vida, auxílio psicológico, cartão Flash vale-transporte, modelo de trabalho híbrido (para algumas posições) e parcerias com escolas de línguas.

