A Xsolla, uma empresa mundial de comércio de videogames, e a Mastercard estão levando sua parceria para a Polônia pela primeira vez por meio do Alior Bank. Os titulares de cartões Mastercard do Alior Bank agora podem usar o Pay With Points da Xsolla para resgatar seus pontos de fidelidade e utilizá-los em compras dentro de jogos diretamente na Pay Station da Xsolla. Graças aos recursos de resgate digital da Mastercard, essa integração permitirá que os jogadores paguem com pontos de fidelidade de forma simples e segura.

O setor de jogos está crescendo rapidamente, com o número global de jogadores atingindo novos patamares ano após ano. No entanto, os pagamentos dentro dos jogos continuam sendo uma área suscetível de melhora. Mais de 40% dos consumidores relatam que precisam de ajuda para comprar moeda no jogo e mais de 30% consideram que fazer compras em jogos on-line envolve muitas etapas.1

O Pay With Points da Xsolla ajuda a resolver esse problema com uma solução perfeita que é totalmente integradaàconfirmação de compra personalizada da Pay Station da Xsolla. Usando os pontos de fidelidade do cartão de crédito obtidos com os gastos diários, os titulares de cartões Mastercard do Alior Bank podem comprar seus jogos favoritos, itens dentro do jogo e moedas virtuais sem sair da plataforma de jogos. Agora, quando um jogador na Polônia quiser fazer uma compra on-line para seu jogo usando seu Mastercard como forma de pagamento, os pontos poderão ser resgatados por meio de uma confirmação de compra simples e fácil de usar, com menos cliques e mais confiança.

O que as equipes têm a dizer

“Esta colaboração com Alior Bank e Mastercard representa uma inovação significativa na conexão dos serviços financeiros com os jogos. Ao permitir que as pessoas usem pontos de fidelidade para compras dentro do jogo, estamos criando uma experiência fluida e gratificante que agrega valor às transações diárias e ao setor de videogames”, disse Anton Zelenin, diretor de Produtos em Fintech da Xsolla.

“Trabalhar com a Mastercard e o Alior Bank na solução Pay With Points nos permite oferecer aos jogadores uma maneira simples, segura e protegida de usar os pontos de fidelidade diretamente em seus jogos favoritos. Os consumidores agora podem usar esses pontos ganhos em transações cotidianas para marcar compras no jogo de itens digitais e bens virtuais para melhorar sua experiência de jogo”, afirmou Berkley Egenes, diretor de Marketing e Crescimento da Xsolla. “Nosso objetivo é oferecer acesso e oportunidades iguais para todo mundo, e essa integração na Polônia demonstra o que é possível para jogadores e desenvolvedores do mundo inteiro.”

Em relação ao lançamento, Scott Abrahams, vice-presidente executivo de Parcerias Globais da Mastercard, comentou: “A Mastercard incorpora tecnologias e soluções em atividades cotidianas para melhorar as experiências dos consumidores e nossas opções de resgate dos programas de fidelidade são apenas um ótimo exemplo. Nosso trabalho com a Xsolla e o Alior Bank demonstra a colaboração do setor que estamos promovendo em todo o ecossistema de jogos a nível mundial para permitir pagamentos seguros e simples e fornecer valor agregado que apoia as paixões das pessoas”.

“Essa solução é mais um passo na criação de experiências valiosas que combinam prazer com benefícios cotidianos. Os jogos desempenham um papel essencial na vida de muitos de nossos clientes e é por isso que estamos felizes em apoiar sua paixão, oferecendo uma nova maneira de usar os pontos de fidelidade. Graças a isso, eles podem investir em jogos durante suas atividades cotidianas, como fazer compras”, especificou Mateusz Tomczak, gerente de Desenvolvimento de Produtos do Alior Bank.

Para saber mais sobre o Pay With Points da Xsolla, acesse xsolla.pro/pwp1. Você pode encontrar mais detalhes sobre as soluções de resgate digital da Mastercard aqui.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços projetados especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla já ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus títulos a nível mundial e em múltiplas plataformas. Como uma liderança inovadora no comércio de jogos, a missão da Xsolla é resolver as complexidades inerentesàdistribuição global, marketing e monetização para ajudar suas parcerias a ampliarem o alcance geográfico, gerarem mais receitas e criarem relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. Com sede em Los Angeles (EUA), a Xsolla possui escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades do mundo inteiro. Ela oferece suporte a grandes nomes do setor de jogos, como Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, entre outros. Para mais informações, acesse xsolla.com.

Sobre a Mastercard

A Mastercard impulsiona economias e capacita pessoas em mais de 200 países e territórios do mundo inteiro. Junto com nossos clientes, estamos construindo uma economia sustentável onde todos podem prosperar. Apoiamos uma ampla gama de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossa tecnologia e inovação, parcerias e redes se combinam para oferecer um conjunto exclusivo de produtos e serviços que ajudam as pessoas, as empresas e os governos a desenvolver seu potencial máximo. www.mastercard.com

Sobre o Alior Bank

O Alior Bank é um dos bancos de serviço completo de mais rápido crescimento na Polônia. Ele começou a operar em 2008 como um novo tipo de banco que combina serviços bancários tradicionais com produtos inovadores. Hoje em dia, emprega mais de 7 mil pessoas. Os produtos e serviços oferecidos pelo Alior Bank, bem como a qualidade de seu atendimento, permitiram que ele atraísse mais de 4,5 milhões de clientes. O banco atende a clientes individuais e corporativos, servindo-os on-line e por meio de suas 176 agências e 336 instalações de parceiros. www.aliorbank.pl

1 Estudo realizado pela própria Mastercard sobre o perfil dos jogadores e suas atitudes em relação aos pagamentos (1º trimestre de 2022)

