Investidores voltam a investir em franquias

O mercado de franquias no Brasil tem se apresentado como uma das alternativas mais atrativas para investidores que buscam segurança e suporte ao empreender. Este setor continua a crescer, com avanços mesmo em tempos de instabilidade econômica. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de franquias registrou um crescimento de 19,1% no primeiro trimestre de 2024, comparado ao mesmo período do ano anterior. O faturamento geral do setor avançou de R$ 50,854 bilhões para R$ 60,560 bilhões. Esse crescimento demonstra o potencial do setor como um dos pilares de recuperação econômica do país e reforça o apelo das franquias como modelo de negócio para empreendedores que desejam minimizar riscos ao entrar em novos mercados.

Segundo Nassim Katri, fundador da rede de franquias Pinta Mundi Tintas, o crescimento contínuo da construção civil, associado ao aumento das reformas residenciais, coloca as lojas de tintas em posição estratégica. "As franquias deste segmento, em especial, oferecem ao investidor, suporte técnico e treinamento para melhorar o atendimento ao cliente, além de uma rede estruturada para fornecer produtos diversificados e de alta qualidade. Essas franquias atendem não só ao consumidor final, mas também a profissionais e empresas de construção que buscam tintas e revestimentos para seus negócios", avalia.



Na sua visão, o mercado de franquias no Brasil vem oferecendo oportunidades para esses investidores. "Dentro desse mercado, os setores de construção civil e tintas se apresentam como boas opções, justamente por serem impulsionados pela recuperação econômica e pela demanda por produtos que aliam qualidade e inovação", destaca.



Ainda segundo Katri, o segredo no sucesso de uma rede de franquias é a soma de treinamentos constantes, suporte completo e acompanhamento em vendas, gestão financeira, controle de estoque e compras. "Comprar certo com as melhores condições é aumentar a lucratividade de uma loja no varejo, e com lojas de tintas não é diferente. A rede Pinta Mundi, por exemplo, é multimarcas e oferece ao mercado as principais marcas e produtos de tintas e acessórios do Brasil", enfatiza.



"Para investidores que buscam uma opção estruturada, o mercado de tintas imobiliárias no Brasil se mostra uma escolha estratégica. Os dados ainda mostram que os segmentos com o maior crescimento foram alimentação food service, serviços e outros negócios e na sequência vieram os segmentos de entretenimento e lazer (19,6%), casa e construção (15,8%) e saúde, beleza e bem-estar (14,7%)", conclui o profissional.



Para mais informações da Franquia Pinta Mundi Tintas, basta clicar aqui?

Website: https://franquias.portaldofranchising.com.br/franquia-pinta-mundi-tintas/