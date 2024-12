StartVet amplia atendimento com telemedicina veterinária

Com o surgimento de novas tecnologias, diversos setores têm modificado suas operações, e não diferente disso, a Medicina Veterinária também. Em 2022, a Resolução nº 1.465/2022 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) regulamentou o uso da telemedicina veterinária na prestação de serviços médico-veterinários.

A regulamentação determina que cabe ao médico-veterinário a decisão de fazer uso de tecnologias para prestar os serviços e informar o tutor do seu pet sobre as melhores condutas pertinentes à telemedicina veterinária.

Neste cenário, a StartVet, marca do grupo composto também pelas empresas Assemed Telemedicina Brasil e América Latina e Click Us Care, presente na América do Norte e Europa, que atua com telemedicina humana há mais 4 anos, desenvolveu uma plataforma que oferece teleatendimento veterinário por meio de videochamadas ou outros meios digitais que buscam garantir uma comunicação clara entre o veterinário e o tutor. “A ferramenta pode ser utilizada para acompanhamentos, orientações gerais e continuidade de tratamentos já iniciados”, explica Dr. Silvio Velludo, médico e CEO da StartVet.

Para Patrícia Berbare, veterinária e diretora operacional da StartVet, a regulamentação da telemedicina veterinária pelo CFMV representou um marco significativo para o setor. “A aprovação ampliou a acessibilidade ao atendimento veterinário. Um dos principais benefícios é a agilidade no processo de triagem e acompanhamento de casos”.

A especialista esclarece que a inovação facilitou o acesso a informações e consultas especializadas e a cobertura de cuidados tornou-se maior, especialmente em áreas carentes de profissionais com especialização.

“A digitalização também tem facilitado a formação de redes de colaboração entre profissionais, possibilitando o intercâmbio de conhecimento e a especialização contínua. Esses recursos tornam o atendimento mais eficiente e abrangente e incentivam a prática de uma medicina veterinária mais preventiva e focada no bem-estar animal”.

Patrícia Berbare recorda o fato de que um alto número de animais sofre com ansiedade e estresse ao serem transportados ou submetidos ao ambiente de uma clínica veterinária e com o teleatendimento, eles podem ser favorecidos.

“A telemedicina permite que os tutores recebam orientações e cuidados sem a necessidade de submeter os pets a essa experiência estressante. Em casos onde a observação do comportamento ou condição clínica pode ser realizada à distância, o veterinário consegue obter informações relevantes sem alterar o estado emocional do paciente”, pontua.

A telemedicina veterinária serve como uma ferramenta complementar, já que permite a criação de um histórico clínico mais completo, e pode ser um aliado importante na educação dos tutores sobre cuidados básicos e preventivos.

“As tecnologias digitais têm desempenhado um papel fundamental na transformação do mercado veterinário no Brasil. Com plataformas de telemedicina, prontuários eletrônicos, aplicativos de agendamento e sistemas de monitoramento remoto de saúde animal, os veterinários conseguem oferecer um atendimento mais ágil e personalizado”, destaca Patrícia Berbare.

O CFMV define telemedicina veterinária como o uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) para o exercício da profissão com o objetivo de assistência, respeitando padrões técnicos e de ética. A regulamentação registra seis modalidades: teleconsulta, telemonitoramento, teletriagem, teleorientação, teleinterconsulta e telediagnóstico.

Empresa busca expansão no mercado veterinário

A StartVet atua no mercado de telemedicina veterinária desde 2022 e estará expandindo seus negócios para os Estados Unidos através da Flórida a partir de março do ano que vem, com planos de expansão também para Paraguai e Portugal no mesmo período.

A empresa possui diversas parcerias, inclusive com as ONGs Aliança do Bem, SOS Pet Alpha e House of Cats, as quais foram oferecidos três meses gratuitos de serviço para os cachorros que forem adotados, e está aberta para novas parcerias com outras organizações. Além disso, a rede de parceiros da StartVet também se estende para hoteis, pet shops e canis.

Ainda visando a expansão da marca, além da possibilidade de prestação de serviço direto com o cliente final (B2C), a StartVet está expandindo rapidamente com parcerias empresariais, onde as organizações podem oferecer o benefício da telemedicina veterinária disponível 24 horas por dia para seus funcionários. “Ainda, estamos atuando junto a corretoras, para ter nosso produto vendido como planos de telemedicina, possibilitando a parceria com cartão de descontos”, acrescenta Dr. Silvio Velludo.

“Na StartVet, nós também trabalhamos com a modalidade de white label, que visa oferecer a total integração dos serviços de telemedicina veterinária diretamente através da plataforma das empresas contratantes, assim buscamos agregar mais valor aos nossos parceiros, com auxílio no cuidado dos animais de estimação à distância”, finaliza o CEO da StartVet.

Para mais informações sobre parcerias ou consultas, basta acessar o site da empresa: startvet.com.br/ ou baixar o aplicativo via App Store e Google Play