Evento da Nimble Evolution para C-levels ocorre em São Paulo

No dia 12 de novembro, o evento C-level Experience: Inovação com Atlassian, realizado pela Nimble Evolution, foi responsável por reunir líderes executivos(as) e tomadores de decisão para trocar conhecimentos e estabelecer parcerias estratégicas.

As atividades do evento incluíram oportunidades de networking, palestra com especialista internacional, case de sucesso com Nubank e Atlassian, além de um workshop interativo explorando as funcionalidades das soluções Atlassian aplicadas aos negócios dos participantes.

Além de conteúdos técnicos, também ocorreram palestras sobre liderança. O convidado Marcos Reis, ex-goleiro da seleção e campeão mundial, subiu ao palco para falar sobre a importância da liderança colaborativa e busca da excelência profissional.

Nimble Evolution Experience

Essa não é a primeira vez que a Nimble Evolution realiza um encontro voltado para profissionais em busca de atualização e aprimoramento. Em 2023, entre 29 de novembro e 1º de dezembro, a empresa reuniu mais de 400 participantes na NEXP — Nimble Evolution Experience.

Com conteúdos diversos, o evento abordou temas como agilidade, tecnologia e casos de clientes, além de palestras sobre DevOps, soluções Atlassian, e métodos de gestão.

Também ocorreram workshops interativos, como o curso de DevOps com LEGO®, e orientações para certificação Atlassian.



O que esperar do próximo ano?

Segundo o CEO da empresa, Alvaro D'Alessandro: "Desde que a OAT Solutions adotou o nome Nimble Evolution, ela passou por uma transformação alinhada à sua missão de agilidade organizacional. Essa mudança também reflete nos eventos da companhia”.

Ele também afirma que, em 2025, a empresa manterá a NEXP e o C-level Experience, junto com o propósito de garantir uma experiência de qualidade e networking direcionado.

As datas da NEXP já estão previstas para a primeira semana de setembro do próximo ano, com a presença do ex-goleiro e palestrante do C-level Experience, Marcos Reis.

Website: https://br.nimbleevolution.com/

