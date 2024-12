MOTO1000GP retornou a Interlagos encerrando temporada 2024

Após nove anos de ausência, o MOTO1000GP retornou a Interlagos, em São Paulo-SP, para encerrar sua temporada no principal circuito do país. O GP Motul, realizado nos dias 7 e 8 de dezembro, consagrou campeões e proporcionou ao público muita velocidade e disputas em uma temporada de crescimento do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. O evento reuniu mais de 130 pilotos de sete categorias, sendo mais de 30 pilotos estrangeiros de dez diferentes países.

O Autódromo José Carlos Pace, conhecido por sediar o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, recebeu o retorno do MOTO1000GP em um momento especial para a motovelocidade brasileira, que está em ascensão. O traçado, combinado com condições climáticas adversas, elevou o nível da competição tanto para os pilotos participantes quanto para o público presente nas arquibancadas. O evento encerrou 2024 com uma temporada marcada por recordes de público e crescimento, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da motovelocidade.

O secretário de Turismo da cidade de São Paulo, Rui Alves, destacou a importância do MOTO1000GP para a economia local. “Eventos como esse movimentam toda a cadeia produtiva da cidade. Tenho certeza de que essa prova, voltando para São Paulo, atrai muita gente e faz a economia girar”, afirmou Alves.

Donato Khouri, organizador do MOTO1000GP, também comemorou o sucesso do evento. “Para nós, é uma grande satisfação estar de volta a São Paulo. Foram anos de preparação para entregar à principal cidade do Brasil um evento de alto nível, com disputas, que é o que a população de São Paulo merece. Agradecemos a todos os patrocinadores que nos apoiaram durante todo este ano e, especialmente, à Secretaria Municipal de Turismo, que nos apoiou e tornou possível este retorno”, declarou Khouri.

O MOTO1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O campeonato conta com o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas e da plataforma Motorsport.com. O GP Motul tem apoio local da Rádio Transamérica e da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR).

