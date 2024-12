FACERES participa de planejamento para o Projeto Rondon Operação Sul de Minas

Acadêmicos da Faculdade de Medicina FACERES estão prontos para fazer a diferença na vida da comunidade de Heliodora, em Minas Gerais, um município com cerca de seis mil habitantes. A instituição participará da Operação Sul de Minas I do Projeto Rondon, que ocorrerá de 15 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025.

Composta por duas professoras e oito alunos, a equipe da FACERES desenvolverá ações nas áreas de saúde, educação, cultura e meio ambiente. As atividades foram planejadas para atender às necessidades locais e promover o desenvolvimento sustentável da região.

O grupo de trabalho da faculdade elaborou um projeto abrangente que engloba diversas áreas do conhecimento, como saúde, educação, cultura e meio ambiente. Entre os destaques está o projeto Farmácia Viva, que incentiva o uso de plantas medicinais e capacita a comunidade a cultivar, colher e produzir medicamentos naturais como complemento à medicina tradicional. Já o projeto Sabores e Tradições Mineiras busca preservar e valorizar a culinária local, promovendo trocas culturais e econômicas.

Alessandra Resende Romanielo, aluna do curso de medicina e vice-presidente do Núcleo do Rondon na FACERES, compartilha sua motivação e entusiasmo pela participação no projeto. A acadêmica conta que sempre quis participar do projeto e entrou para o Núcleo do Rondon, no sexto período do curso. “Tenho carinho pelo projeto e pelas pessoas que se envolveram com o Rondon. Espero que as oficinas elaboradas por nós alunos, possam levar conhecimento, informação e desenvolvimento para a comunidade que vamos atender”.

A professora adjunta Talita Valentino, que participou da viagem precursora, destaca a importância desse planejamento inicial. “Visitar Heliodora foi essencial para alinhar as propostas às necessidades reais da comunidade. Planejamos ações junto à prefeitura, lideranças e moradores, o que será determinante para o sucesso do projeto em janeiro”, afirma.

Essa preparação, complementa a professora, garante que as atividades atendam aos objetivos do Projeto Rondon, como a inclusão social e a busca por soluções sustentáveis. “Ter esse contato direto com autoridades, educadores, profissionais de saúde, comerciantes, produtores e empreendedores locais, garante que as atividades atendam aos objetivos do projeto, como oferecer soluções sustentáveis para a inclusão social”.

O Projeto Rondon é uma oportunidade para os estudantes da FACERES aplicarem seus conhecimentos teóricos na prática e contribuírem para o desenvolvimento de comunidades carentes. A experiência proporcionará aos futuros profissionais da saúde uma visão mais ampla da realidade brasileira e a importância do trabalho em equipe para a promoção da saúde e do bem-estar social.

