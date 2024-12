A Material, empresa líder em insights, marketing e tecnologia, tem o prazer de anunciar que recebeu o prêmio Splash Award na categoria “Educação pelo trabalho com o INSEAD – The Business School for the World® e ficou em segundo lugar na categoria “Corporativo” pelo trabalho com a Stuff Limited. O primeiro Splash Awards DrupalCon Singapura celebra sites e experiências digitais excepcionais criados com o Drupal, destacando a criatividade, a excelência técnica e as soluções inovadoras que agências e desenvolvedores trazem para diversos setores e desafios.

Para o trabalho premiado “Education”, a Material fez uma parceria com o INSEAD para aprimorar a presença digital geral da escola, melhorar o envolvimento e fortalecer a identidade da marca, alinhando a tecnologia com a estratégia de negócios para impulsionar o crescimento e o sucesso. Aproveitando a mais recente tecnologia Drupal, a Material ajudou o INSEAD a aumentar as taxas de conversão e retenção, simplificar as jornadas dos usuários e melhorar a usabilidade do site.

“Receber o prêmio Splash Awards demonstra o compromisso da Material em aproveitar tecnologias de ponta e oferecer uma abordagem integrada com soluções escaláveis e impactantes”, disse Anutosh Yadav, vice-presidente sênior e diretor de Tecnologia de Serviços de Marketing e Tecnologia de Experiência da Material. “Estamos orgulhosos desse reconhecimento e da grande parceria que construímos com nossos clientes, enquanto seguimos comprometidos em criar experiências digitais personalizadas de excelência para impulsionar o crescimento dos negócios de nossos clientes”.

“Estamos satisfeitos em ver nossa colaboração com a Material ser reconhecida”, disse Dov Campbell, diretor de Comunicações digitais da INSEAD. “Na INSEAD, estamos comprometidos em criar uma experiência digital integrada e envolvente para nossa comunidade global de professores, alunos, ex-alunos e parceiros. Ao aproveitar tecnologias avançadas, continuamos a estabelecer novos padrões na entrega de ofertas educacionais impactantes”.

Este é o segundo ano consecutivo que a Material ganha um prêmio por trabalho com a INSEAD. Em 2023, a Material recebeu um Acquia Engage Award na categoria “Integração de pilha de tecnologia de maior impacto” pela experiência digital da INSEAD. Em 2024, a Material também foi nomeada finalista no CX Asia Excellence Awards por seu trabalho de tecnologia de experiência do cliente com a INSEAD.

Nomeada vice-campeã na categoria “Corporativa” do Splash Award, a Material colaborou com a Stuff Limited para entregar um sistema modernizado e multilocatário capaz de lidar com até 200 milhões de solicitações por dia, agilizando as operações e reduzindo custos para aumentar a eficiência e a escalabilidade. Ao utilizar o Drupal, a Material ajudou a Stuff Limited a atingir uma redução de 30% nos custos de nuvem e operações.

Sobre a Material

Material é uma parceira de estratégia global que combina insights humanos profundos com tecnologia moderna que acelera o engajamento e o crescimento das marcas e empresas inovadoras mais reconhecidas do mundo. Nós projetamos e construímos modelos de negócios e experiências centrados no cliente para transformar relacionamentos entre empresas e as pessoas que elas atendem. Saiba mais em www.materialplus.io.

Sobre a DrupalCon

A DrupalCon é o principal evento da comunidade Drupal, reunindo desenvolvedores, designers, gerentes de projetos e líderes empresariais de todo o mundo. Organizada pela Drupal Association, a conferência oferece uma oportunidade de colaboração, inovação e exploração dos mais recentes avanços em desenvolvimento web e experiências digitais. Com palestras principais, sessões práticas, a cerimônia do Splash Awards e eventos de networking, a DrupalCon atua como um centro para compartilhar conhecimento e fortalecer conexões que impulsionam o progresso da plataforma Drupal.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241209045331/pt/

Assessoria de Imprensa

Casey Colesworthy, Material

casey.colesworthy@materialplus.io

208.720.0862