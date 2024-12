TV Cultura exibe o festival MegaCities ShortDocs 2023/24

A TV Cultura vai exibir, nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro, às 20h30, os vencedores da edição brasileira do MegaCities ShortDocs, festival global de documentários em curta-metragem de até quatro minutos, voltado para causas sustentáveis e de impacto social nas grandes cidades.

Criado há 10 anos em Paris, o festival é fruto da parceria entre a marca São Paulo São e a ONG Métropole du Grand Paris. O MegaCities ShortDocs, em sua segunda edição no Brasil, aponta para o exercício da cidadania ativa, colaborativa e empática.



No especial São Conexões Cultura, apresentado pela atriz e produtora Rachel Ripani, serão exibidos os melhores curtas da edição brasileira 2023/2024 revelados em evento no Cine Reserva Cultural em maio último e que recebeu mais de 80 inscrições de todo o país, das 350 no mundo. O evento de premiação contou com o apoio da APEX BRASIL, do Conselho Nacional do SESI e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.



Os curtas trazem histórias que mostram o desequilíbrio existente no estilo de vida atual e o que é possível fazer para melhorar esse cenário. Em relação a temas como mobilidade urbana, arquitetura, nutrição, consumo, gestão do lixo, educação, convivência e diversidade – há soluções e iniciativas simples e transformadoras.

Foram revelados e serão exibidos os vencedores em cinco categorias: Melhor Curta Documentário, Melhor Curta Estudante, Crise Climática Urbana, A Cidade em 15 Minutos e a Melhor Iniciativa Urbana, além de uma Menção Honrosa e o Grand Prix global do ano, que foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Cannes.

Num período onde a humanidade convive cada vez mais com a realidade trágica dos eventos climáticos extremos, a TV Cultura exibirá produções que apontam caminhos para enfrentar os desafios urbanos das grandes cidades.

São eles:

Categoria Crise Climática Urbana:

O melhor curta escolhido foi 'Se o campo não planta, a cidade não janta' de Gabriel Valle e Fernanda Soares.?????? O filme documenta o trabalho do assentamento Irmã Alberta do MST, que produz alimentos orgânicos que abastecem as cidades por meio da rede Armazém do Campo, trazendo um olhar educativo sobre a importância da agricultura sustentável.

Categoria Melhor Iniciativa Urbana:

O melhor é o curta 'Lixo no Lixo' de Haroldo Cesar de Castro Silva e Yara Leitão. Através da arte e da música, um músico usa sua criatividade para conscientizar as pessoas sobre o descarte adequado do lixo, impactando diretamente a qualidade de vida da sua comunidade.

Categoria Proximidade Feliz - Cidade de 15 minutos:

Esta categoria é inspirada no conceito criado pelo franco-colombiano Carlos Moreno da Universidade Paris Sorbonne. O destaque é para 'O Morro do Fubá' de Dandara Pires e Jonathan Roditi. O curta acompanha a trajetória de uma ONG que atua em uma comunidade no Rio de Janeiro, controlada por milícias, e como ela traz mudanças positivas mesmo em um contexto tão desafiador. Este filme também foi premiado pelo júri internacional em Paris.





Menção honrosa:

Nesta edição, houve um vencedor na categoria Menção Honrosa. “Manifesto do Circuito Rios e Ruas" de Charles Groisman que tem Marcelo Tas como protagonista, faz uma reflexão profunda sobre o Rio Pinheiros e o impacto ambiental do rio em São Paulo.





Categoria Melhor Curta:

O escolhido pelo júri foi 'Lavando Almas' de Rafael Machado dos Santos e Luis Guilherme Chagas. O curta mostra o projeto Banho Solidário Sampa, iniciativa que oferece dignidade aos moradores de rua em São Paulo, um grupo que infelizmente cresce cada vez mais nas grandes metrópoles.

"Todos os filmes envolvem o importante exercício da cidadania ativa, colaborativa e empática”, diz Maurício Machado, criador da marca São Paulo São e diretor-geral do Festival no Brasil.

O evento de premiação da edição 23/24 do MegaCities ShortDocs foi um oferecimento da APEX Brasil e do Conselho Nacional do SESI.



Website: http://www.saopaulosao.com.br