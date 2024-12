A Ninjacart, principal startup de agrotecnologia da Índia, anunciou o lançamento de seu Ninjacart Startup Program. Esse programa de startups com foco em agrotecnologia tem como objetivo acelerar o crescimento de startups de FoodTech e AgTech em estágio inicial, fornecendo acessoàtecnologia de ponta, parceiros de capital de risco, apoio financeiro e consultoria empresarial especializada.

Com quase uma década de experiência na transformação de ecossistemas agrícolas, a Ninjacart tem colaborado com inovadores globais de tecnologia agrícola para otimizar as cadeias de suprimentos e enfrentar os desafios de distribuição. O Ninjacart Startup Program aproveita essa experiência para ajudar as startups a escalar mais rapidamente, promover mudanças e liderar o futuro da distribuição de alimentos.

O Ninjacart Startup Program oferece quatro benefícios principais aos participantes:

Acessoàtecnologia avançada da Ninjacart: A tecnologia de ponta e líder do setor da Ninjacart oferece às startups acesso a um conjunto focado de ferramentas proprietárias de gerenciamento da cadeia de suprimentos para impulsionar o crescimento ou melhorar a eficiência operacional. As ferramentas de crescimento incluem previsão de demanda, gerenciamento de vendas, inteligência de preços, gerenciamento de campanhas e aplicativos para clientes. As ferramentas operacionais incluem aquisição, gerenciamento de estoque, gerenciamento da força de trabalho, logística e gerenciamento de catálogos. Apresentação para parceiros de capital de risco: As startups terão a chance de se apresentar aos principais parceiros de capital de risco, como Syngenta Group Ventures e Base Capital, no Demo Day, programado para fevereiro de 2025. Apoio financeiro: A Ninjacart oferece créditos de até US$ 50.000 para compensar as taxas de plataforma e implementação durante os primeiros seis meses de participação. Consultoria empresarial especializada: Os participantes terão acessoàexperiência de domínio da Ninjacart na criação de cadeias de suprimentos escalonáveis para produtos frescos, carnes e alimentos básicos, oferecendo orientação personalizada para encurtar o caminho para a lucratividade.

O programa está aberto a startups emergentes fundadas em 2020 ou posteriormente, com até US$ 1 milhão em financiamento, operando fora da Índia. As startups elegíveis devem ser pós-receita e focadas na inovação da cadeia de suprimentos de alimentos.

“Na Ninjacart, sempre acreditamos no poder transformador da tecnologia para resolver ineficiências críticas na cadeia de suprimentos”, disse Kartheeswaran KK, cofundador e CEO da Ninjacart“. “O Ninjacart Startup Program foi criado para capacitar inovadores que estão promovendo mudanças sistêmicas nos sistemas alimentares. Ao oferecer nossa experiência, tecnologia e rede, buscamos ajudar startups a acelerar sua jornada e impulsionar a transformação coletiva do ecossistema agrícola global”.

As inscrições para o primeiro grupo do Ninjacart Startup Program já estão abertas. As startups que desejam escalar e transformar os sistemas alimentares podem acessar https://ninjacart.com/ninjacart-startup-program/ ou enviar um e-mail para nsp@ninjacart.com para se inscrever.

