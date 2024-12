Sustentabilidade entra na pauta das empresas de logística

O transporte de mercadorias é um pilar essencial dos tempos modernos, impulsionado especialmente na pandemia, que consolidou o e-commerce como um dos principais hábitos de consumo. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) apontam mais de 600 mil sites de comércio eletrônico registrados no país em 2023. Mesmo com a retomada das compras em lojas físicas, o Brasil segue entre os países com maior expectativa de crescimento no comércio eletrônico no mundo, segundo a Insider Intelligence.

As empresas de logística têm se beneficiado deste aumento crescente da demanda por entregas, mas precisam estar preparadas para cumprir com sua responsabilidade ambiental. “A sustentabilidade do negócio exige uma operação que minimize o uso de recursos não renováveis em toda a cadeia logística”, afirma Rodrigo Dora, gerente de Auditoria e ESG da J&T Express.

No que diz respeito à gestão ESG, a J&T Express destacou no seu Relatório de Meio Ambiente, Social e Governança (ESG), os esforços e as principais realizações de 2023 em governança corporativa, proteção ambiental, produtos e serviços, segurança da informação, proteção da privacidade e desenvolvimento de funcionários. Reunindo informações de todos os países onde opera, um dos destaques do relatório são as práticas de baixo carbono que permeiam toda a operação, desde coleta e transporte até a reciclagem. Medidas como o uso de etiquetas eletrônicas, sacolas recicláveis e reciclagem de embalagens são exemplos da estratégia em alguns países para minimizar os impactos ambientais da operação. Em 2023, globalmente, a empresa utilizou cerca de 25,6 milhões de sacolas de transporte reutilizáveis, em mais de 1,1 bilhão de ocasiões.

Outra iniciativa adotada globalmente é o modelo de transporte verde, que integra gestão de consumo de combustível, otimização de energia e treinamentos para motoristas. No último ano, foram incorporados à frota global 150 veículos movidos a gás natural liquefeito e 63 veículos de direção inteligente para rotas de longa distância.

No Brasil, um projeto utiliza bicicletas nas entregas da J&T Express. Atualmente, o projeto conta com 458 entregadores ciclistas em operação. Graças à melhoria na eficiência e na otimização das entregas, cada entregador transporta, em média, 17 pacotes por dia, totalizando aproximadamente 187 mil pacotes entregues mensalmente (considerando 24 dias de operação).

O uso de bicicletas de carga, além de sustentável, tem se mostrado altamente eficiente. Estudos como o relatório The Promise of Low Carbon Freight indicam que elas podem ser, em média, 1,61 vezes mais rápidas do que veículos motorizados em áreas urbanas, contribuindo para evitar a emissão de toneladas de dióxido de carbono.

Buscar a liderança em logística verde se traduz também em práticas para identificar riscos e oportunidades para mitigar e se adaptar às mudanças climáticas. Por isso, a J&T Express também desenvolveu um sistema global de gestão de mudanças climáticas alinhado às recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

“Nosso objetivo é inovar na cadeia logística, reduzir o impacto ambiental das operações e inspirar outras empresas a adotar iniciativas sustentáveis. Queremos ser protagonistas na logística verde, construindo um futuro mais responsável e sustentável para o setor e para os nossos clientes”, conclui Dora.

