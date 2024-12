Rede Monte Carlo conquista primeiro lugar em prêmio nacional

A Rede de Postos Monte Carlo, uma das principais redes do Brasil no segmento varejo de combustíveis com 60 postos malls rodoviários e urbanos, comemora 25 anos de história e acaba de ser destaque, ficando em primeiro e terceiro lugar, no concurso “O posto mais bonito do Brasil”, um dos principais prêmios do setor.

Entre os mais de 47 mil postos operando no mercado brasileiro, a unidade Monte Carlo Ecoparada Madero, na Rodovia Castello Branco km 44, primeiro posto bandeira PETRONAS do Brasil, foi campeão ganhando o primeiro lugar, e a rede também levou mais um troféu com o terceiro lugar para o Posto Monte Carlo Bálsamo bandeira Ipiranga, localizado na Rodovia Euclides da Cunha km 465.

Essa premiação é realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (SINCOPETRO), um dos sindicatos mais atuantes do comércio varejista de derivados de petróleo.

Também nesse ano, a Monte Carlo recebeu o prêmio Top Of Mind como a marca mais lembrada do setor.

Segundo o CEO da Rede Monte Carlo, Eduardo Munhoz, essas conquistas reafirmam o compromisso com a qualidade e a inovação para os clientes por meio de parcerias estratégicas com importantes players como Grupo Madero (Madero, Madero Café, e Jeronimo), IMC (Frango Assado, Pizza Hut, KFC), Starbucks, Mania de Churrasco, Mc Donalds, Burguer King, Bauducco, entre outros parceiros — e a dedicação dos mais de 1,5 mil colaboradores que trabalham ininterruptamente para oferecer um serviço de qualidade.

“O fortalecimento da Governança Corporativa tem papel fundamental para a expansão e o reconhecimento do nosso grupo no setor. Com planejamentos estratégicos, baseados nos nossos propósitos, conseguimos unir práticas que contribuem para a performance do nosso grupo por meio de uma gestão assertiva”, reforça.

Esses prêmios reconhecem e premiam os postos de combustíveis que se destacam pela estética, inovação, e práticas alinhadas aos princípios Environmental, Social, and Governance (ESG).E busca valorizar ainda mais as iniciativas que fazem a diferença no setor.

Setor em expansão

O Brasil bateu recordes históricos, de acordo com dados da Secretaria Nacional de Petróleo, e alcançou números inéditos em produção e vendas de combustíveis e biocombustíveis. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, as vendas de diesel totalizaram 56,7 bilhões de litros, o maior valor já registrado, representando um aumento de 3,7% em comparação ao mesmo período do ano passado.

O destaque foi para o mês de outubro, com 6,2 bilhões de litros comercializados, 7,6% a mais do que em outubro de 2023. O desempenho do etanol hidratado também foi notável, com 17,9 bilhões de litros vendidos nos dez primeiros meses do ano, um crescimento de 40,6% em relação ao mesmo período de 2023.

Sobre a Rede de Postos Monte Carlo

• 60 unidades de postos malls rodoviários e urbanos nas presentes nas principais cidades e rodovias dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

• Inauguração de mais oito novas unidades conceitos postos malls rodoviários em 2025.

• Trajetória no mercado de capitais

• Opera com as principais companhias petrolíferas do país.

• Receita de R$ 2,3 bilhões.

• 400 milhões de litros de combustíveis vendidos em 2024.

• 1,5 mil colaboradores.

Outras informações sobre a Rede de Postos Monte Carlo estão no site www.redemontecarlo.com.br.

Website: https://www.redemontecarlo.com.br/