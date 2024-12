A Bynder, líder global em gerenciamento de ativos digitais empresariais (DAM) alimentada por inteligência artificial, ajudou inúmeras marcas globais a quebrar recordes na Black Friday e na Cyber ??Monday ao oferecer experiências de conteúdo excepcionais em grande escala em diversos canais de comércio eletrônico do mundo inteiro.

Durante o período de sete dias (de 27 de novembro a 2 de dezembro de 2024), que incluiu a Black Friday, Small Business Saturday e Cyber Monday, a solução Content Experiences (CX) for Omnichannels da Bynder foi responsável por entregar mais de 6 bilhões de ativos para mais de 70.000 sites, com mais de 4,5 bilhões de transformações de ativos realizadas.

Os números indicam um aumento de 15% nos ativos entregues em relação a 2023, além de 67% mais ativos entregues por meio do CX for Omnichannel na Black Friday do que em um dia normal em 2024.

Clientes como a Sur La Table, Bose, Raymour & Flanigan e Puma utilizaram o CX for Omnichannel para oferecer conteúdo direcionado e otimizado em escala para seus canais digitais durante os dias de compras mais movimentados. Os clientes da Bynder foram capazes de utilizar os ativos armazenados em seu Bynder DAM e transformar e entregá-los aos seus canais digitais, incluindo websites, sites de comércio eletrônico, e-mails e mídias sociais.

O DAM da Bynder se posiciona no centro da pilha de martech de uma marca como o sistema de registro de ativos digitais, enquanto a solução CX for Omnichannel da Bynder é a tecnologia de entrega que conecta o DAM ao ecossistema de tecnologia de uma marca e automatiza a entrega de ativos otimizados para cada canal digital em tempo real.

Para as marcas do consumidor que entregam conteúdo de compras sazonais em inúmeras plataformas de comércio eletrônico, a solução da Bynder pode transformar, otimizar e entregar automaticamente experiências de conteúdo direcionadas com base no canal e no público, que aumentam o retorno sobre o investimento, ao mesmo tempo que garantem a consistência da marca, melhor desempenho dos websites e aumento nas conversões para sites de comércio eletrônico.

De acordo com um estudo da NielsenIQ analisado pela OBS Business School de Barcelona, a Black Friday se tornou um dos períodos de varejo europeus mais esperados na preparação para a temporada de férias, com a previsão de que 61% dos consumidores na Espanha, Reino Unido, Itália, França e Alemanha tenham participado da Black Friday. Enquanto nos Estados Unidos, um recorde de 200,4 milhões de consumidores fizeram compras durante o feriado prolongado de cinco dias, do Dia de Ação de Graças até a Cyber ??Monday, superando o recorde do ano passado de 196,7 milhões.

Quando se cria e gerencia ativos sazonais, a pesquisa realizada pela Bynder revelou que 51% dos profissionais de marketing concordaram que mais ativos de marketing são necessários para a Black Friday do que para qualquer outro feriado sazonal. O maior desafio apontado por pouco mais de um terço (36%) dos entrevistados foi gerenciar o número de ativos que estavam sendo criados para a próxima temporada de compras.

A Sur La Table, uma rede de lojas especializadas em utensílios de cozinha e jantar de luxo, é uma das marcas que está aumentando a oferta de conteúdo por meio da Bynder durante o período de pico das festas de fim de ano.

Blake Bakanoff, vice-presidente de Criação na Sur La Table, disse: “Uma boa ferramenta torna o trabalho mais eficiente. Um bom parceiro nos ajuda a pensar, agir e nos movimentar. Na Sur La Table, agregar valor aos nossos clientes por meio da criação de um conteúdo culinário excepcional é a essência da nossa marca. Somos "realizadores" de verdade, e a solução CX for Omnichannel da Bynder nos capacita a criar, adaptar e entregar um vasto conteúdo personalizado para cada canal, seja exibindo ideias de presentes atenciosos no Instagram, compartilhando receitas originais de fim de ano por e-mail ou envolvendo clientes enquanto eles visitam nosso site. Ao conectar nossas equipes e parceiros externos ao nosso vasto catálogo de conteúdo, que conta com mais de 165 milhões de ativos, a Bynder nos permite inspirar e encantar nossos clientes com experiências memoráveis e selecionadas durante a alta temporada de festas de final de ano".

Peter-Paul Houtman, CTO na Bynder, disse: “O período entre o Dia de Ação de Graças e a Cyber ??Monday representa alguns dos dias mais movimentados para os varejistas de comércio eletrônico. O número de compradores aumentou ao longo dos anos, assim como o número de produtos com desconto. Os varejistas de comércio eletrônico estão lidando com inúmeras transações e necessitam de uma plataforma de nível empresarial escalável e alimentada por inteligência artificial, como o DAM da Bynder, assim como a solução Content Experiences (CX) for Omnichannel, para oferecer experiências de conteúdo excepcionais aos seus clientes durante estes períodos de pico".

“Uma abordagem omnichannel unificada no que diz respeito ao gerenciamento de ativos e entrega de ativos digitais garante que nenhuma oportunidade seja perdida durante os períodos de pico do varejo. Além disso, ao se utilizar o Content Experiences for Omnichannel, as marcas líderes podem aprimorar as suas estratégias de marketing e aumentar o engajamento, criando experiências de conteúdo direcionadas em diversos pontos de contato digitais, melhorando o desempenho do site e as conversões para aumentar o retorno real sobre o investimento realizado para as empresas.”

Para mais informações sobre o DAM de Bynder, visite:https://www.bynder.com/en/products/digital-asset-management/ e para mais informações sobre Content Experiences (CX) for Omnichannel, visite:https://www.bynder.com/en/products/content-experiences-for-omnichannel/

