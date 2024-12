Ferrante colabora com a Marvel Barbershop by Corleone

A Ferrante, empresa especializada em móveis de luxo para salões e barbearias, foi responsável pelo fornecimento das cadeiras e lavatórios para a Marvel Barbershop by Corleone, um projeto que integra o conceito de uma barbearia temática com o universo Marvel. O projeto incluiu a criação de 18 cadeiras personalizadas, cada uma com o design inspirado em personagens conhecidos da Marvel, destacando a combinação de estética e funcionalidade.

Localizada em São Paulo, a Marvel Barbershop by Corleone representa uma proposta que associa elementos da cultura pop com o setor de barbearias, de acordo com a Beauty Fair. As cadeiras produzidas pela Ferrante foram desenvolvidas com foco no conforto e na ergonomia, ao mesmo tempo em que refletem a identidade dos super-heróis, com cores e detalhes característicos de seus trajes.

As cadeiras foram feitas com materiais como ferro fundido moldado e acabamentos premium. Cada modelo foi projetado para oferecer conforto e durabilidade, ao mesmo tempo que mantém um design visualmente alinhado com os personagens, como o Homem de Ferro, o Capitão América e Thor, através da aplicação de cores e elementos inspirados nos uniformes dos heróis.



Por exemplo, a cadeira do Homem de Ferro apresenta tons vibrantes de vermelho e dourado, enquanto a do Capitão América combina azul, vermelho e branco, além de detalhes que remetem ao escudo. O peitoral característico de cada super-herói também foi incorporado ao design dos estofados.



Sobre a Ferrante



Com quase 100 anos de atuação, a Ferrante se dedica ao desenvolvimento e fabricação de móveis de luxo para espaços de beleza, reconhecida pela criação de produtos de alto padrão, que aliam design e funcionalidade. A empresa tem como foco a durabilidade e a personalização.

