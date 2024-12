Dia Internacional do Voluntário é comemorado em 5 de dezembro

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 1985, instituiu o dia 5 de dezembro como Dia Internacional do Voluntário. No dicionário aprende-se que voluntário significa aquele que age por vontade própria. Daí a importância da data ao celebrar a pessoa que decide integrar o voluntariado.

Há alguns anos atrás, as empresas estavam preocupadas em alinhar seus programas de voluntariado aos objetivos de negócio. Hoje, estão mais preocupadas com os impactos internos na corporação e com a aquisição de habilidades de seus funcionários. A conclusão é um dos destaques da Pesquisa Voluntariado Corporativo no Mundo, elaborada pelo Itaú Social.

“O estudo foi realizado com 47 empresas nacionais, regionais e mundiais, sediadas na Ásia, Europa, África, América do Norte e América do Sul”, ressalta Vininha F. Carvalho, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Segundo a administradora de empresas, o voluntariado corporativo tem ganhado cada vez mais notoriedade na agenda ESG não apenas pelo seu poder de transformar as comunidades ao redor das empresas, mas também por contribuir para a evolução da cultura organizacional destas. Isso porque, além do impacto social e do fortalecimento da reputação institucional, programas de voluntariado reforçam os valores corporativos com os quais os colaboradores se identificam.

Uma recente pesquisa publicada pelo Journal of Business and Management1, da National Chung Cheng University, de Taiwan (referência em pesquisas empresariais), indica que a Governança Social, ou seja, a gestão e os valores voltados para a coletividade e comunidade, é o pilar mais importante para os funcionários se manterem na empresa quando o assunto é ESG.

Segundo Maria Nilce, superintendente de Ação Social e Filantropia do CIEE, o trabalho voluntário, independentemente da organização em que seja feito, se constitui como um diferencial no currículo do jovem. Os trabalhos voluntários são uma ótima experiência de enriquecimento do currículo e demonstram habilidades de comprometimento, além de trazer ao jovem uma oportunidade de aumentar sua rede de contatos e trabalhar melhor em equipe.

Para Vininha F. Carvalho, economista e administradora de empresas, os principais temas abordados pelos voluntários nas empresas focam em educação, crianças e jovens, saúde e comunidade em geral. O apoio às catástrofes permanece entre as prioridades, mas muitas estão ajustando as ações às reais necessidades das regiões afetadas e suas populações. Outra tendência bastante focada em ações específicas são os programas cross-borders ou transnacionais, que envolvem a atuação do voluntariado em outros países.

Mário Laffitte, Vice-Presidente da Samsung América Latina, relata que o Programa de Voluntariado Corporativo da Samsung, presente em toda a América Latina e organizado pelas equipes de Cidadania Corporativa, sempre oferece ações em prol da base educacional de crianças e jovens.

"A maioria das empresas que pratica o voluntariado empresarial possui um setor responsável pelas ações. Os setores normalmente são os de responsabilidade social ou sustentabilidade e de comunicação ou marketing. Algumas ações ficam ainda sob a responsabilidade de institutos ou fundações vinculadas à empresa", salienta Vininha F. Carvalho.









