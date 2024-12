Dr. Lava Tudo faz ação solidária com Ellen Mil Grau em SP

A Dr. Lava Tudo participou de uma ação solidária em São Paulo (SP), em parceria com a influenciadora Ellen Milgrau. A empresa, que é especializada em higienização e impermeabilização de estofados, ajudou a realizar uma limpeza solidária para uma família que vivia em situação de vulnerabilidade após perder pertences e ter a residência danificada por um incêndio, em 2022.

A limpeza ocorreu no final de setembro, na capital paulista, na casa de uma família composta por três pessoas. Há dois anos, o morador reformou toda a casa, após juntar dinheiro ao longo de alguns anos. Logo depois da reforma, houve um incêndio que começou no piso de cima e queimou todo o imóvel.

Com o incêndio, a família perdeu todo o resultado da reforma, além dos móveis. “O ‘baque’ para a família foi tão grande que eles desanimaram e ficaram por dois anos morando em uma casa toda destruída”, conta Gian Gandra, CEO da Dr. Lava Tudo.

Com a ação, a influenciadora digital Ellen Milgrau e sua equipe executaram a reforma e a limpeza. A Dr. Lava Tudo, por sua vez - que já realizou outras ações solidárias, como limpeza de colchões de asilos -, colaborou com a limpeza completa dos colchões para a restauração das camas da família.

O vídeo com o registro da ação foi divulgado nas redes sociais digitais da influenciadora Ellen Milgrau, que soma 1,3 milhão de seguidores apenas no Instagram.

Segundo Gandra, a ideia da parceria com a influencer surgiu da união de propósitos: “A Dr. Lava Tudo está sempre inserida em ações solidárias que impactam a sociedade de forma positiva, assim como a Ellen, por isso unimos dessa vez o mesmo propósito”.

O CEO da Dr. Lava Tudo ressalta que iniciativas sociais, como essa, são importantes para a empresa, pois o empreendimento acredita na democratização da limpeza. “Queremos levar dignidade e bem-estar para as famílias através do nosso serviço e, por isso, acreditamos que é essencial impactar a sociedade com nosso trabalho de forma solidária também”.

Para mais informações, basta acessar: https://drlavatudo.com/