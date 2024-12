Anvisa aprova importação de autoteste de análise de esperma

O YO Test, autoteste de análise de espermatozoides, recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em outubro de 2024. O autoteste será importado e comercializado pela LC Plus Healthcare, empresa que nasceu do Grupo LACH, que atua há mais de trinta anos no mercado brasileiro.

O produto já é comercializado em diversos países, tendo o objetivo de possibilitar a análise do esperma em tempo real, em casa. O teste analisa um score de saúde da amostra por meio dos principais parâmetros laboratoriais.

De acordo com estudos realizados pelo fabricante, o teste tem uma equivalência de resultados de 97% com os testes laboratoriais. Esses resultados podem ser armazenados e encaminhados para o médico do paciente.

Barbara Jucá, especialista da LC Plus Healthcare, explica que o YO test é indicado para pacientes que tentam formar família, mas não estão conseguindo. “O YO test ajuda a investigar casos de infertilidade e suas causas. Trata-se de um teste de triagem que pode ajudar a identificar a necessidade de tratamento”, afirma.

Jucá destaca que a busca por tratamentos de fertilidade e casos de infertilidade subiu exponencialmente nos últimos três anos. “Através dessa observação de mercado, a LC PLUS identificou a necessidade de incluir esse item em seu portfólio nacional”, relata.

Ela conta que, adicionado a linha Proov para fertilidade feminina, a empresa também buscou alternativas para ajudar na fertilidade masculina. “Esses testes trazem mais informações para o paciente e seu médico, proporcionando intervenções precoces”, diz.

A CEO ressalta que um autoteste de espermograma pode representar praticidade e comodidade para quem precisa realizar esse procedimento. “A realização do espermograma em laboratório tem sempre suas reclamações. Os pacientes, muitas vezes, se sentem desconfortáveis por colher tal amostra em um local público, mesmo que em sala reservada”, observa.

Segundo Jucá, não é incomum ver pacientes que ficam até mais de uma hora na sala e não conseguem obter a amostra. “A ansiedade e o nervosismo não só atrapalham a obtenção da amostra, mas também podem interferir no resultado”.

Autoteste estará disponível em canais físicos e digitais

Com aprovação recente na Anvisa, a importadora LC Plus Healthcare está trabalhando na primeira importação para que o YO test seja comercializado por meio do seu website e farmácias. A pré-venda já está disponível através do WhatsApp da importadora (+1 917 981-0369).

A caixa padrão vem com um leitor e dois testes, mas também há possibilidade de compra do refil do teste, caso seja necessário. Cada caixa com refil vem com mais dois testes. “A ideia de 2 testes é porque caso haja alguma intervenção do médico, é possível fazer o acompanhamento do tratamento. O teste é simples de fazer e além do leitor, o paciente vai precisar do seu telefone apenas”, explica Jucá.

Além disso, parte do teste consiste em um vídeo em tempo real dos espermatozoides que pode ser visto na tela do celular sincronizado com o leitor ou ainda exportado para o médico.

“O teste oferece a possibilidade de uma triagem domiciliar da amostra sem os transtornos da coleta em clínicas e laboratórios com precisão, tornando-se uma opção para pacientes que desejam privacidade ou que se sentem ansiosos em fazer esse exame nas clínicas”, acrescenta.

Preconceito é entrave

A título de curiosidade, a CEO da LC Plus Healthcare conta que, com base em dados obtidos em pesquisas realizadas nos países onde o autoteste já está disponível, foi possível constatar que as mulheres costumam comprar os testes para que os maridos façam o procedimento em casa.

“Isso acontece porque muitos homens têm vergonha de comprar o teste ou associam problemas em fertilidade com o seu desempenho sexual, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra”, explica Jucá. “As pesquisas também indicam que os homens, quando fazem a compra sozinhos, na maioria das vezes utilizam canais on-line”, completa.

Para Jucá, os autotestes oferecem a possibilidade de testagem descomplicada. “O que, antes, poderia ser postergado pela dificuldade de ir a clínicas e laboratórios por uma série de motivos, pode ser simplificado com os autotestes”, pontua.

Assim, prossegue, é possível detectar algo que pode demandar tratamento precoce, e então o paciente se vê mais inclinado em buscar ajuda. “A falta de informação, muitas vezes, pode gerar a expectativa de que tudo está bem, o que pode atrasar tratamentos e agravar condições”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.lcplus.com.br/