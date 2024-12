Estudo aponta dados da sondagem indústria da construção

Estudo publicado no Portal da Indústria informa que a indústria da construção registrou um desempenho acima do esperado em outubro de 2024, com a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) atingindo 70%, maior índice para o mês desde 2013. Segundo os dados apresentados, o avanço de três pontos percentuais em relação a setembro reflete a performance do setor, superando a média histórica para o período, que é de 64%. Setores como construção de edifícios e obras de infraestrutura também mostraram resultados superiores ao habitual, com destaque para os serviços especializados, cuja UCO chegou a 71%, contra uma média de 66%.

Conforme informado na publicação, a evolução do nível de atividade da indústria da construção em outubro marcou 48,7 pontos, acima da média histórica de 47,7 pontos para o mês. O número de empregados acompanhou essa tendência, atingindo 47,5 pontos, superando a média histórica de 46,3 pontos. O estudo aponta que esses indicadores mostram uma percepção positiva dos empresários quanto à movimentação do setor, especialmente no que diz respeito ao emprego, que também apresentou uma evolução mais favorável do que o usual para outubro.

No entanto, a publicação aponta que o otimismo perdeu força em novembro, com o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da Construção recuando 0,7 ponto, para 53,8 pontos. Embora ainda acima da linha divisória de 50 pontos, que separa confiança de desconfiança, o índice demonstra um ambiente de cautela entre os empresários. A queda foi atribuída a uma piora na avaliação das condições atuais, cujo índice caiu para 48,9 pontos, e uma redução no otimismo para os próximos seis meses.

O estudo ainda mostra que o ICEI apresentou variações entre os subsegmentos do setor. Enquanto a confiança em obras de infraestrutura aumentou para 53,7 pontos em novembro, setores como construção de edifícios e serviços especializados registraram recuos para 53,0 e 51,1 pontos, respectivamente. Conforme os dados, a percepção negativa sobre as condições correntes foi predominante nesses últimos segmentos, refletindo uma retomada de incertezas após o forte desempenho de outubro.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia de aluguel de equipamentos para construção civil Franquias Trans Obra afirma que esse avanço, especialmente no setor de serviços especializados e infraestrutura, sinaliza oportunidades importantes para o crescimento de franquias na construção civil, um modelo de negócio que tem demonstrado grande aderência ao mercado devido à sua flexibilidade e capacidade de atender demandas locais com eficiência. “O mercado de franquias no Brasil oferece uma plataforma estratégica para a expansão de negócios na construção civil, conectando investidores a soluções estruturadas e marcas consolidadas, o que facilita o acesso a equipamentos de alta qualidade e reduz custos operacionais”.

Ainda sobre o relatório, é possível observar que outro indicador que sofreu redução foi o índice de intenção de investimento, que recuou 0,6 ponto em novembro, atingindo 45,8 pontos. Apesar disso, a publicação ainda informa que o índice ainda se encontra 8,0 pontos acima da média histórica de 37,8 pontos, indicando que os empresários continuam dispostos a investir, mesmo com uma moderação nas expectativas. O relatório ressalta que o recuo reverte apenas parcialmente o avanço observado em outubro, quando o índice havia crescido 2,5 pontos.

Os índices de expectativa para o nível de atividade, novos empreendimentos, compras de insumos e número de empregados registraram queda, conforme relatado no relatório.

Perguntado sobre o relatório, José Antônio disse que a variação de confiança destaca a importância de franquias que promovam agilidade e inovação na locação de equipamentos, permitindo que construtoras e prestadores de serviço ajustem suas operações de forma mais rápida e eficiente às oscilações do mercado. “O cenário atual é um chamado para que empresários do setor explorem o modelo de franquias como uma solução viável para superar incertezas e alavancar resultados, fortalecendo a presença de negócios no mercado nacional e contribuindo para o desempenho sustentável da construção civil no Brasil”.

Website: https://franquiatransobra.com.br/