Global Produce Co., Ltd. (Sede: Shibuya Ward, Tóquio; CEO: Masaki Kouhata; doravante denominada “Global Produce”), uma empresa especializada em produção de eventos, tem o prazer de anunciar o lançamento em grande escala de seus serviços de produção para empresas estrangeiras que desejam realizar eventos no Japão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20241121578973/pt/

Global Produce Launches Full-Scale Production of “Event Hosting in Japan” for Overseas Companies (Graphic: Business Wire)

Com a Global Produce, o evento dos seus sonhos no Japão pode se tornar realidade!

Nosso “Plano de hospedagem de eventos no Japão” foi criado para dar vida às visões de empresas estrangeiras por meio de eventos realizados no Japão. Não apenas os palestrantes nativos estarão presentes na linha de frente, mas nossos produtores, com mais de 30 anos de experiência, o acompanharão em todas as etapas do processo. Eles utilizam sua ampla experiência e criatividade inovadora, usando as mais recentes tecnologias para criar eventos extraordinários e emocionalmente impactantes. Além de locais grandes, como o Makuhari Messe e outras arenas, também colaboramos com locais exclusivos em todo o Japão. Você pode até mesmo realizar eventos em edifícios históricos e locais icônicos. Comece compartilhando suas ideias conosco – ofereceremos diversas propostas para transformar sua visão na experiência mais cativante possível.

Razões por trás da criação do serviço

Motivo 1 | A acessibilidade do Japão em escala global

Com preços mais baixos em comparação com outros países e o iene mais fraco permitindo maior poder de compra com moedas estrangeiras, é evidente que agora é um momento vantajoso para gastar dinheiro no Japão.

Motivo 2 | O fascínio do Japão enfrenta uma barreira linguística

Determinar os detalhes do evento requer não apenas terminologia técnica, mas também uma compreensão das nuances culturais únicas de cada país, o que pode representar um desafio.

Motivo 3 | Acesso limitado a locais que realmente destacam o apelo do Japão

Muitas empresas estrangeiras expressaram frustração ao serem oferecidos apenas locais formais no estilo de seminário ao buscar realizar eventos no Japão, achando difícil conectar-se com locais mais tradicionais e icônicos.

Visão geral

Empresa: Global Produce Co., Ltd.

Sede: 5-52-2 Jingumae, Shibuya, Tokyo

Site: https://globalproduce-event.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/global-produce-2011/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241121578973/pt/

Para mais informações, consulte:

Global Produce Co., Ltd.

Contato: Tomo Murakami (+81-80-5649-4411)

TEL.: +81-3-5738-2117 E-mail: tomoaki@global-produce.jp