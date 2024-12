Cetrel amplia portfólio de soluções ambientais para a indústria

A Cetrel, que iniciou suas operações em 1978, junto ao Polo Industrial de Camaçari (PIC), na Bahia, apresenta, desde junho deste ano, uma nova configuração societária com a participação da joint venture formada por Braskem (produção de resinas termoplásticas nas Américas), e Solví (tratamento, destinação e valorização de resíduos no Brasil), até então proprietárias das empresas GRI e a Emergenciall.



A partir de agora, a Cetrel passa a incorporar ao seu portfólio os serviços então prestados pelas duas empresas, sendo a GRI especialista em gerenciamento de resíduos industriais, com 25 anos de experiência, e a Emergenciall, que atua em soluções de atendimento a emergências ambientais do país.



Com a nova estrutura, a Cetrel passa a ter presença em 15 estados e mais de 100 unidades operacionais em território nacional, além de passar a contar com a gestão e a infraestrutura da Solví em todo o Brasil.



As linhas de negócios da Cetrel passam a ser: água e efluentes, consultoria ambiental, gerenciamento de resíduos industriais e atendimento a emergências ambientais.



“A expansão de portfólio e a maior cobertura geográfica nos possibilitam atender com excelência indústrias de todo o país, apoiando para que atinjam com inovação e eficiência as metas ambientais de sua agenda ESG, contribuindo assim para um futuro mais sustentável”, declara Ciro Gouveia, diretor presidente da Cetrel.





Para mais informações sobre a Cetrel, acessar: https://www.cetrel.com.br.?

Website: https://www.cetrel.com.br