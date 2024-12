Centro de transplante de medula óssea é aberto no Rio

As crianças com patologias graves, a exemplo das leucemias, que podem exigir um transplante de medula óssea, já podem contar com um novo serviço no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, acaba de receber um espaço, dedicado às doenças que afetam a medula e as células do sangue.

O Hospital Vitória, da rede Total Care do Grupo Amil, no Rio, acaba de inaugurar um espaço dedicado ao atendimento exclusivo de pequenos pacientes que enfrentam problemas complexos em saúde. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), quase oito mil novos casos de câncer pediátrico poderão surgir até o fim do ano em todo o país.

Maria da Glória Neiva, responsável pela pediatria do hospital Vitória, informa que já no mês de inauguração, o setor recebe três pacientes que ficarão aos cuidados de uma equipe multidisciplinar integrada por oncologista, hematologista, pediatra, psicólogo, nutricionista e time de enfermagem especializados. “Este tipo de procedimento requer internações de longa permanência. A estrutura confere ainda mais segurança aos pacientes e familiares das crianças”, observa.

Ricardo Bigni, especialista e coordenador de TMO da instituição, informa que a nova unidade pediátrica aumenta a capacidade de oferecer cuidados especializados em onco-hematologia, considerada de alta complexidade. “Ainda mais especificamente para o público infantil, o investimento vem preencher uma necessidade até então pouco coberta na cidade do Rio de Janeiro”, ressalta.

Estrutura

O novo serviço conta com quatro leitos para internação, quatro boxes para day clinic e uma sala de procedimentos, distribuídos em uma área exclusiva de 528 metros quadrados. As instalações foram planejadas para atender aos pacientes da internação, casos ambulatoriais e infusionais de quimioterápicos, necessários para o acompanhamento durante as demais etapas do tratamento.

Outro destaque é que o ambiente no setor é 100% livre de microrganismos, ponto crucial para pacientes transplantados, que estão com a imunidade baixa. Vale ressaltar (ainda) que ter janelas também foi outro aspecto idealizado, por conta dos longos períodos de internações nesses casos.

Mônica Barros, diretora do Complexo Americas, instituição que sedia o Vitória, reforça que "o setor deixa a unidade ainda mais capacitada para casos complexos em crianças - o que garante maior entrega a todos que buscam a unidade hospitalar. A partir de agora, o Vitória dá mais um grande passo para se consolidar como a mais completa pediatria do Rio de Janeiro", finaliza a executiva.

Website: https://barra-tijuca.hospitalvitoria.com.br/convenios