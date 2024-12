Mercado Imobiliário em alta demanda estratégias de vendas

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo continua aquecido. Em outubro de 2024, foram comercializadas 11.397 unidades residenciais novas, segundo a Pesquisa do Mercado Imobiliário (PMI), realizada pelo departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP junto às incorporadoras associadas. No acumulado de 12 meses, de novembro de 2023 a outubro de 2024, as vendas totalizaram impressionantes 99 mil unidades.

O Valor Global de Vendas (VGV) também reflete esse dinamismo: apenas em outubro, o total movimentado foi de R$ 5,9 bilhões, enquanto o acumulado no período de 12 meses alcançou R$ 52,2 bilhões. Diante de números tão expressivos, a competitividade no setor cresce proporcionalmente. Nesse cenário, a pergunta que surge é: como destacar um negócio em meio a tantas possibilidades?

Para o empresário MJ Valadares, CEO do Grupo M, a chave do sucesso está em estratégias bem definidas e voltadas para diferenciação no mercado. “O crescimento das vendas é excelente, mas também eleva o nível de exigência do cliente. O consumidor atual está mais informado e valoriza experiências personalizadas. Por isso, investir em tecnologia e em um atendimento humanizado faz toda a diferença”, destaca.

Entre as estratégias que Valadares considera essenciais, está o uso de dados para entender o perfil do cliente e oferecer imóveis que atendam às suas necessidades específicas. “Hoje, é possível integrar ferramentas de big data e inteligência artificial para prever tendências e identificar oportunidades. Isso nos ajuda a não apenas acompanhar o mercado, mas a liderar movimentos”, explica.

Além disso, MJ ainda lembra do bom e tradicional marketing. “Criar uma narrativa ou um conceito para o negócio é indispensável. Temos um exemplo de um empreendimento do Grupo M em Governador Valadares, o America Garden Residence. Essa é uma região onde ocorre muita imigração da população para os Estados Unidos, então criamos um residencial de alto padrão para atender essa expectativa”.

É essa soma de conhecimento do público com posicionamento que faz o empreendedor chegar no que interessa para o comprador: preço. “No fundo, a pessoa que está investindo precisa saber que aquele seu aporte de fato valeu a compra. Por isso, precisamos demonstrar as possibilidades do terreno, ou do imóvel. Fazê-lo se sentir familiar com aquilo à frente. E, o mais importante, dar a ele a vontade de estar em casa. No final o preço é só uma meta para uma conquista”, completa o CEO do Grupo M.

Por fim, Valadares reforça a importância de construir uma marca sólida e reconhecida no mercado. “As pessoas compram confiança. Um bom portfólio de empreendimentos, aliado a uma comunicação transparente, é determinante para conquistar e fidelizar clientes”, conclui.

Website: https://grupomsa.com/