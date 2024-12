A Speedcast, provedora global de serviços de comunicação e rede, anunciou neste mês que ultrapassou oficialmente a marca de 10.000 kits Starlink comercializados. O marco ocorre dois anos após a empresa se tornar integradora autorizada do mundo do serviço de conectividade de alta velocidade e baixa latência da Starlink para os setores corporativo e marítimo. Desde então, a Speedcast implantou a tecnologia Starlink para mais de um terço de seus clientes.

No Brasil, onde a empresa opera por meio da subsidiária SC Caprock, as vendas acompanham o movimento global da companhia, que já implementou a tecnologia Starlink para entregar conectividade remota a veículos e ferrovias para uma das maiores operadoras de mineração e logística do país. “Em um país continental como o nosso, a Starlink oferece uma opção de comunicação avançada para atender à crescente demanda por largura de banda em locais remotos, configurando uma boa opção para os setores de agro, de mineração e óleo e gás, por exemplo”, explica André Gustavo SantAnna, diretor da SC Caprock.

Desde que o portfólio corporativo da Starlink chegou ao mercado, a Speedcast tem atuado como um de seus principais parceiros, não apenas em vendas de kits, mas também em testes e avaliações de desempenho, ajudando os clientes a usar esses insights e navegar na oferta corporativa da Starlink para acelerar suas operações em sites remotos. Em outubro deste ano, a Starlink anunciou que a empresa introduziria um acordo de nível de serviço (SLA) no início do próximo ano, o que deve impulsionar mais o crescimento das vendas em 2025.

A Speedcast mantém um dos maiores portfólios de conectividade do mundo, alavancando sua plataforma SIGMA para integrar Starlink com outras opções LEO, GEO e MEO VSAT, bem como banda L, 4G/LTE, micro-ondas e fibra, dependendo das demandas do cliente e do ambiente operacional.

A atuação da empresa em Starlink estende-se ao Ártico e à Antártida, onde a Speedcast adicionou a solução LEO a serviços de rede abrangentes para embarcações de exploração polar, juntamente com conectividade para operações de pesquisa terrestres e oceânicas. Outras instalações implementadas pela Speedcast incluem a primeira implantação de frota do Starlink no setor de cruzeiros.