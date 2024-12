Prêmio “Escolas Que Saltam” valoriza inovação e excelência

Em novembro, o Grupo Salta Educação, uma das maiores holdings de educação básica do Brasil, realizou a primeira edição do prêmio “Escolas Que Saltam”, criado para reconhecer práticas e projetos pedagógicos inovadores desenvolvidos por professores e núcleos pedagógicos. No primeiro ano de concurso, mais de 250 iniciativas disputaram as premiações e nove foram escolhidas.

Os projetos vencedores mostraram como a educação de qualidade pode ser realizada de forma lúdica e direcionada para a formação integral dos estudantes, abordando questões como excelência acadêmica, pensamento crítico, criatividade e habilidades socioemocionais. Como exemplo, aparece o Criativa Escrita Investigativa, iniciativa liderada pela professora Thayanny Vasconcelos, do Colégio CEI, no Rio Grande do Norte.

O projeto, vencedor da categoria Ensino Fundamental Anos Finais, combina o clássico jogo de tabuleiro "Detetive" com a leitura e produção de contos policiais. Os estudantes participam de várias sessões do jogo, atuando como investigadores, resolvendo mistérios e desenvolvendo o raciocínio lógico. Após essa experiência, divididos em grupos, eles são desafiados a escrever suas próprias histórias. A atividade culmina em um livro de contos, que é apresentado no Sarau Literário do colégio, evento aberto para toda a comunidade escolar.

Segundo Renata Rotenberg, gerente pedagógica do Grupo Salta, o prêmio reconhece esforços que promovem a excelência educacional. “Ao reconhecer as melhores práticas, incentivamos a troca de experiências entre as escolas e valorizamos o trabalho inovador que professores e equipes pedagógicas desempenham todos os dias. Essas iniciativas não apenas elevam a qualidade da educação, mas também refletem o papel do professor como referência no setor educacional brasileiro".

Premiação, reconhecimento e legado

Os educadores vencedores do “Escolas Que Saltam” receberam não apenas o reconhecimento de toda a companhia, mas também prêmios que incluíram troféus, tablets, kindles e valores financeiros de até R$ 14 mil.

Com o concurso, que foi idealizado e executado pelas trainees Gabrielle Batemarqui e Julia Martins, o Grupo Salta Educação espera que os projetos premiados inspirem outras unidades escolares a replicar ideias transformadoras. O grande objetivo é fomentar uma cultura de inovação, criatividade e excelência de ensino.

Para o futuro, o prêmio se tornará uma iniciativa anual, com a pretensão de incluir projetos de escolas que não fazem parte do grupo, consolidando-se como um marco no cenário educacional brasileiro. “Queremos que o ‘Escolas Que Saltam’ seja um divisor de águas na forma como promovemos inovação e reconhecemos a excelência na educação em todo o país. Assim, criamos um ciclo contínuo de excelência educacional”, ressalta Renata.

Website: https://gruposaltaedu.com/