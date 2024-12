A Rigaku Corporation (sede: Akishima City, Tóquio; presidente e diretor executivo: Jun Kawakami; doravante "Rigaku"), uma empresa do Rigaku Holdings Group e parceira internacional de soluções em dispositivos analíticos de raios X, começou a receber pedidos para o XSPA-200 ER, um detector de matriz de pixels de raios X contínuo.

XSPA-200 ER mounted on a MiniFlex (Photo: Business Wire)

O XSPA-200 ER usa alta resolução de energia para neutralizar aumentos no ruído de fundo das amostras. Deste modo, o XSPA-200 ER permite medições de alta sensibilidade mesmo em amostras contendo metais de transição*, como materiais em aço e baterias. Anteriormente, tais medições exigiam grandes equipamentos analíticos de raios X; com a chegada do XSPA-200 ER, a análise pode ser realizada usando analisadores de raios X de mesa, como o MiniFlex.

O XSPA-200 ER torna a análise de raios X de alta precisão mais fácil do que nunca. Os benefícios esperados incluem aceleração de P&D em novos materiais e contribuição adicional para melhorar a qualidade em materiais existentes.

*Metais de transição: Metais de elemento único no bloco d da Tabela Periódica

Saiba mais sobre o XSPA-200 ER:

https://rigaku.com/products/components/detectors/xspa-200-er

SOBRE O RIGAKU GROUP

Desde sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do grupo Rigaku têm se dedicado a beneficiar a sociedade através de tecnologias termoanalíticas e outras tecnologias de ponta, incluindo notavelmente seu portfólio central de tecnologias analíticas de raios X. Desde sua fundação em 1951, a Rigaku cresceu para atender clientes em mais de 90 países como um parceiro de soluções em análise industrial e de pesquisa. Enquanto sustenta uma participação de mercado esmagadora no Japão, a Rigaku obtém cerca de 70% das vendas totais de mercados estrangeiros. Nosso escopo de operações, que cresce diariamente, hoje abrange semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, energia e ciências biológicas. Nossa força de trabalho mundial com mais de 2.000 funcionários é dedicadaàinovação que "melhora nosso mundo ao impulsionar novas perspectivas".

Para mais detalhes, acesse rigaku-holdings.com/english

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

