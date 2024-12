A Uniphore, líder mundial em IA empresarial, anunciou hoje a aquisição de duas potências de dados do setor, a ActionIQ e a Infoworks, o que expande significativamente suas ofertas baseadas em IA. Esse movimento estratégico amplia ainda mais a plataforma completa de IA empresarial da Uniphore e fornece a primeira Zero Data AI Cloud (nuvem de IA sem dados) do setor.

A Zero Data AI Cloud permite que as empresas superem os maiores obstáculosàadoção da IA: acesso aos dados, precisão, flexibilidade e soberania dos dados. Isso elimina os contratempos do processo e oferece recursos avançados de IA, preservando o panorama de dados existente dos clientes e evitando desafios complexos de integração. A Zero Data AI Cloud da Uniphore foi desenvolvido com base em uma arquitetura independente da infraestrutura que cria uma estrutura de dados contínua em qualquer plataforma de dados, aplicativo corporativo ou ambiente de nuvem.

Com a união da Uniphore, ActionIQ e Infoworks, os clientes corporativos terão acesso a um conjunto completo de recursos de IA que capacita as organizações a irem além dos testes de IA de prova de conceito e passaremàimplementação em escala total, acelerando sua transformação digital.

Além de suas soluções de dados de clientes líderes do setor, a ActionIQ traz sua Compostável Zero-copy Data Platform, que permite às empresas conectarem todos os dados, de qualquer lugar, e prepará-los para a IA sem a necessidade de longos projetos de integração ou ETL. Já a Infoworks traz sua Enterprise Data Platform, que inclui agentes de dados inteligentes de IA que podem descobrir, identificar, organizar, catalogar e limpar dados corporativos com pouca supervisão humana.

Sua experiência combinada e tecnologia inovadora permitem que as empresas aproveitem todos os seus dados para iniciativas de IA sem a necessidade de movê-los, transformá-los ou copiá-los, e acelerarão o tempo para obter resultados em semanas, não em anos – tudo isso mantendo altos padrões de governança e segurança.

“Este é um momento decisivo para a IA empresarial”, disse Umesh Sachdev, CEO e cofundador da Uniphore. “Com as aquisições da ActionIQ e da Infoworks, a Uniphore está habilitando uma nuvem de IA sem dados para as maiores empresas do mundo, equipando-as com as ferramentas para acelerar as implementações de IA e gerar resultados comerciais mensuráveis.”

Tasso Argyros, CEO e cofundador da ActionIQ, comentou: “Na ActionIQ, temos nos concentrado muito nos dados e ajudamos a criar e agora lideramos a categoria massiva de plataformas de dados do cliente, ajudando dezenas de empresas da F1000 a transformar sua experiência do cliente. Acredito que o futuro das CDP [plataformas de dados de clientes] é a IA e os agentes de CX. Reunir os recursos de IA líderes do setor da Uniphore e os recursos de dados e CX da ActionIQ nos permitirá continuar dominando o mercado e fornecer soluções de classe mundial para o mundo”.

“Os dados têm sido um desafio para as empresas modernizarem suas operações e adotarem inovações de IA”, afirmou Amar Arsikere, fundador da Infoworks. “Na Infoworks, estamos redefinindo a engenharia de dados com uma automação inovadora que lida perfeitamente com todas as tarefas de dados para qualquer tipo de dados. Ao unir forças com a Uniphore, agora oferecemos uma solução abrangente de dados + IA que acelera o desenvolvimento de aplicativos de IA corporativos e capacita as organizações a desbloquear todo seu potencial”.

Potencializar a transformação dos negócios com uma nuvem de IA sem dados

A Uniphore é pioneira em uma abordagem revolucionária que aproveita uma arquitetura de IA em várias camadas, composta por uma camada de dados compostável, uma camada de conhecimento, uma camada de modelo e uma camada agêntica. Em cada camada, a Uniphore tem soluções ricas em recursos, com investimentos contínuos planejados em cada área.

Camada de dados compostável

As organizações podem aproveitar instantaneamente seus dados corporativos sem migrações ou cópias complexas. As empresas podem manter o controle total de seus ativos de dados em operações globais. Isso reduz o tempo de implementação da IA de meses para semanas.

Camada de conhecimento

Os dados corporativos são transformados em um lago de conhecimento pronto para IA. Isso garante que os resultados da IA sejam baseados na realidade comercial de uma organização, sem alucinações. Isso permite que as organizações aproveitem e protejam totalmente seu conhecimento e experiência institucionais.

Camada de modelo

Todos os recursos desta camada permitem inúmeras opções para que as empresas escolham facilmente modelos fundamentais pertinentes e/ou trabalhem com vários modelos para atender às suas necessidades de negócios. Na camada de modelo, há também recursos de ferramentas para criar facilmente pequenos modelos de linguagem específicos para o setor e a empresa.

Camada agêntica

É aqui que a transformação digital é acelerada com agentes de IA prontos para implementar em funções essenciais, como atendimento ao cliente, marketing, RH, vendas e muito mais. Além disso, esta camada permite que o usuário funcional e o desenvolvedor cidadão criem e gerenciem agentes de IA inteligentes e personalizados para necessidades comerciais específicas e automação do fluxo de trabalho.

Com essa abordagem exclusiva de quatro camadas, os clientes agora podem aproveitar totalmente o conjunto de recursos de IA de ponta a ponta da Uniphore por meio de uma arquitetura aberta, garantindo a soberania dos dados e a escalabilidade de nível empresarial. As organizações mantêm controle total ao implementar soluções de IA em qualquer escala – desde soluções em nível de departamento até operações mundiais sofisticadas.

IA empresarial que gera resultados

As grandes empresas estão buscando cada vez mais soluções que lhes permitam serem mais ágeis, responsivas e orientadas por dados em suas tomadas de decisão. Com a aquisição da ActionIQ e da Infoworks, a Uniphore é a única empresa de IA empresarial com uma solução completa para uma Zero Data AI Cloud que oferece:

Tempo acelerado de retorno do investimento

Agora, os clientes podem implementar soluções de IA em toda a empresa em semanas, permitindo o acesso contínuo aos dados. Com suporte para implementações de várias nuvens e nuvens privadas virtuais, as necessidades das empresas de acesso flexível e seguro aos dados são atendidas. Além disso, a Uniphore oferece às empresas uma pilha de IA de ponta a ponta com aplicativos pré-criados para atendimento ao cliente, vendas, RH, marketing e muito mais, bem como os recursos para criar seus próprios agentes inteligentes.

Desempenho superior de IA

Agora é possível obter alta precisão graças aos modelos empresariais e do setor aperfeiçoados que acessam o conhecimento de uma empresa em qualquer formato de dados. A solução da Uniphore também oferece resultados consistentes alinhados com o contexto de negócios de qualquer empresa, mais além do oferecido pelas soluções tradicionais de geração aumentada via recuperação (RAG). Devidoàarquitetura aberta e aos recursos de orquestração da Uniphore, as empresas podem aproveitar as melhores soluções existentes, com base nas necessidades comerciais, para oferecer suporte a vários modelos.

Liberdade de dados empresariais

A Zero Data AI Cloud da Uniphore permite o uso de dados multimodais em qualquer plataforma, arquitetura ou aplicativo. Não é mais necessário interromper os sistemas e fluxos de trabalho existentes nem depender de nenhum fornecedor. Isso oferece aos clientes controle total sobre o conhecimento e as informações corporativas confidenciais.

Essa mudança estratégica da Uniphore consolida sua posição de liderança como inovadora em IA empresarial. A Uniphore continuará fornecendo soluções líderes do setor, incluindo a expansão da solução compostável da CDP da ActionIQ, para capitalizar a oportunidade do mercado multibilionário de CDP e incrementando seu portfólio estabelecido de soluções que atualmente estão em uso em algumas das maiores corporações do mundo. A solução da ActionIQ está atualmente listada como líder no relatório da Forrester Wave sobre plataformas de dados de clientes.

Para mais informações sobre essas aquisições, consulte nossa página de informações, que contém um informativo sobre a ActionIQ e um informativo sobre a Infoworks. A Tidal Partners LLC atuou como consultora financeira exclusiva da Uniphore na transação.

