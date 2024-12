Falcão é homenageado com Ordem da Estrela da Itália

A relação de amor e respeito de quatro décadas ganhou mais um capítulo. Paulo Roberto Falcão foi homenageado, no dia 4 de dezembro, com a Ordem da Estrela da Itália, durante uma cerimônia realizada na Embaixada Italiana, em Brasília. A honraria, entregue pelo embaixador Alessandro Cortese, reconhece cidadãos italianos no exterior ou estrangeiros que promovem amizade e cultura italiana.

"Hoje é um dia especial na minha vida, um momento de grande emoção e gratidão. É uma grande honra. Esta condecoração simboliza os laços inquebrantáveis que sempre mantive com a Itália, um país que me acolheu de braços abertos, isso lá em agosto de 1980. Vivi momentos inesquecíveis, tanto profissionais quanto pessoais, nesta nação. A Itália não é apenas um lugar que marcou minha carreira no futebol, mas também um espaço que me ensinou valores como paixão, dedicação e a força da comunidade", disse Falcão.

Durante a cerimônia, que contou com a presença de autoridades, amigos e familiares, Falcão também relembrou sua trajetória no futebol italiano, ressaltando o impacto de sua passagem pela Roma, onde ajudou o clube a conquistar um título nacional depois de 40 anos.

"Ao longo destes anos, construí relações profundas com o povo italiano. Quando cheguei a Roma, era um jovem enfrentando desafios de adaptação em um país novo, com uma cultura fascinante e um futebol de altíssimo nível. Mas fui acolhido com carinho e respeito. Criei uma conexão única com o povo italiano e com tudo que a Itália representa, um país que sempre será a minha segunda casa. Quero agradecer a todos: ex-companheiros de time, diretoria, minha esposa Cristina, minha família e especialmente a minha mãe, a ‘mamma’ Asize”, disse Falcão.

“Esta honraria é um privilégio que celebra não apenas o futebol, mas também a amizade e a cultura que compartilhamos. Quero dedicar essa condecoração a todos que fizeram parte dessa história: meus companheiros de equipe, os torcedores apaixonados, os amigos que fiz e minha família, que sempre esteve ao meu lado", acrescentou.

Já o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, destacou a relevância de Falcão como uma ponte cultural entre Brasil e Itália.

"Embora geralmente seja quem recebe a condecoração a sentir-se honrado, neste caso, como apaixonado de futebol, sou eu honrado em entregar a condecoração de ‘Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia’ para um campeão, como Paulo Roberto Falcão. Ao longo da sua carreira, no Brasil – com o Internacional e a seleção brasileira – e na Itália, com a Roma, Falcão tornou-se um ícone e contribuiu para promover a imagem do nosso país no Brasil, bem como o carinho e a admiração dos italianos pelo Brasil", afirmou Cortese, que estava emocionado, mesmo após revelar ser torcedor da Lazio -- principal rival da Roma.

Sobre a Ordem da Estrela da Itália

A Ordem da Estrela da Itália (Ordine della Stella d’Italia) é uma condecoração italiana instituída em 2011, substituindo a anterior Ordem da Estrela da Solidariedade Italiana. Este reconhecimento é concedido pelo presidente da República do país europeu, sob proposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, a cidadãos italianos residentes no exterior ou a estrangeiros que tenham adquirido méritos especiais na promoção das relações de amizade e cooperação entre a Itália e outros países, bem como na promoção dos laços com a Itália.

As atividades consideradas incluem a difusão da língua italiana, o voluntariado, ações filantrópicas, a participação na vida das comunidades italianas no exterior, a pesquisa científica e tecnológica, missões pastorais, empreendimentos comerciais, a promoção da cultura enogastronômica italiana e contribuições no campo desportivo.

Outros reconhecimentos

A história de Falcão já foi celebrada em eventos marcantes, como a exposição "Falcão, Ottavo Re" ("Falcão, Oitavo Rei"), realizada em 2019, na Embaixada do Brasil em Roma, que exibiu uniformes históricos, fotos e painéis sobre sua carreira. Em 2012, Falcão foi integrado ao Hall da Fama da Roma e, em 2017, tornou-se tema do documentário "Chiedimi chi era Falcão" ("Quem era Falcão"), que narra sua transferência do Internacional para o clube italiano, em 1980.

Falcão se consolidou como um ícone da Roma, projetando a imagem da cidade e da Itália além do esporte. Após deixar a Roma, ele continuou promovendo a cultura e a imagem italiana no Brasil.