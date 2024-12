IA no atendimento traz agilidade e aumenta conversões

Estudos mostram que responder rapidamente aos leads é essencial para aumentar as taxas de conversão. De acordo com o professor PhD James Oldroyd, em um estudo publicado pela Harvard Business Review e no relatório da InsideSales, empresas que conseguem responder a potenciais clientes em até cinco minutos têm uma chance significativamente maior de converter e aumentar o faturamento. Entretanto, cerca de 50% das empresas não respondem aos leads, resultando em perda de oportunidades de negócio.

Pequenas e médias empresas enfrentam desafios significativos ao responder rapidamente a potenciais clientes, muitas vezes devido a recursos limitados e processos manuais ineficientes. Para abordar esse problema, a Sendeasy está oferecendo uma consultoria gratuita que inclui acesso a aulas com especialistas e uma análise personalizada para identificar falhas no atendimento ao cliente.

"Automação e IA são fundamentais para construir funis de vendas eficazes, garantindo a conversão de leads qualificados e melhorando a previsibilidade de receita", afirma Marcel Roxo, estrategista de marketing que já colaborou com profissionais como Thiago Nigro e Joel Jota.

Desafios no atendimento ao cliente

A transformação digital é essencial para a sobrevivência e crescimento das pequenas e médias empresas. Segundo um estudo da Microsoft, 93% das PMEs brasileiras aceleraram seu processo de transformação digital. Contudo, gerenciar múltiplos canais de comunicação e oferecer suporte eficiente permanece um desafio sem a automação adequada.

Érico Graeff, diretor da Agência B2, observa que muitos empresários enfrentam dificuldades ao revisar conversas em aplicativos como o WhatsApp, frequentemente encontrando leads sem resposta e suporte inadequado. "Automatizar o processo e organizar o atendimento em um CRM permite que a empresa alcance melhores resultados e evite perder oportunidades valiosas", comenta Érico.

Sendeasy oferece consultoria gratuita para pequenas e médias empresas

Visando auxiliar as pequenas e médias empresas a superarem esses desafios, a Sendeasy está promovendo uma campanha que oferece consultoria gratuita e acesso a aulas com especialistas. A iniciativa inclui uma análise personalizada para identificar lacunas no atendimento ao cliente de cada empresa. As soluções no-code da plataforma permitem que empresas sem equipes técnicas implementem automação de forma prática.

Guilherme Froes, fundador da Sendeasy, reforça a missão da empresa: "Queremos democratizar o acesso à automação de atendimento para pequenas e médias empresas, permitindo que se adaptem à era digital de maneira prática e acessível".

Vantagens da automação no atendimento

Automatizar o atendimento ao cliente pode transformar significativamente a interação das pequenas e médias empresas com seus clientes. De acordo com o Sebrae, o uso de chatbots e outras ferramentas de automação contribui para maior eficiência operacional e aumento do faturamento. A automação reduz o tempo de resposta e minimiza falhas em processos manuais, resultando em um atendimento mais consistente e uma experiência mais satisfatória para o cliente.

Eduardo Ferreira, head de Comunicação e Novos Clientes na Marins Marketing, destaca a importância da clareza e assertividade na comunicação para evitar retrabalhos e confusões. "Uma comunicação automatizada, clara e empática pode melhorar significativamente as relações com os clientes e proporcionar melhores resultados por conta da qualidade e escalabilidade", afirma Eduardo.

Inteligência artificial como estratégia competitiva

De acordo com um relatório da Zendesk, 70% dos líderes empresariais estão revisando completamente a jornada do cliente com o auxílio da inteligência artificial (IA), demonstrando uma rápida transição para experiências mais inteligentes. Além disso, 83% dos líderes que utilizam IA generativa em experiências do cliente relatam um retorno positivo sobre o investimento, evidenciando que essas mudanças estabelecem um novo padrão para um atendimento bem-sucedido.

Bruno Santos, da Wise Ads, observa que muitos atendimentos humanos são monótonos e pouco engajantes. "Ao implementar uma IA bem treinada, que realmente presta atenção às necessidades do cliente, o atendimento se torna mais eficaz e converte mais", explica Bruno.

Transformando o futuro do atendimento nas pequenas e médias empresas

A automação e a inteligência artificial estão redefinindo o cenário do atendimento ao cliente, especialmente para pequenas e médias empresas. Estudos indicam que a automação melhora a precisão das respostas e contribui para o aumento do faturamento ao otimizar processos e oferecer um atendimento mais eficiente.

Dados coletados pela Sendeasy em sua atuação com pequenas e médias empresas indicam que muitos negócios enfrentam dificuldades para manter a agilidade no atendimento ao cliente, especialmente em canais digitais. Para apoiar essas empresas, a Sendeasy lançou uma consultoria gratuita que realiza diagnósticos personalizados e propõe soluções práticas de automação e inteligência artificial. A iniciativa busca preencher lacunas no atendimento, promovendo eficiência e melhoria na experiência do cliente. Essas medidas são alinhadas às tendências de mercado, que apontam a automação como um fator-chave para a competitividade empresarial.

Mais detalhes sobre o programa podem ser encontrados na página oficial da Sendeasy.

