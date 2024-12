Após três décadas de atuação no setor de cosméticos, a BeautyColor Company entrou no mercado de cuidados capilares com o lançamento da Headline. Com a expectativa inicial de vender 200 mil unidades no primeiro mês de operação, a nova marca atingiu esse número e se prepara para ampliar sua presença nos próximos meses.

As vendas representam cerca de 57% da produção inicial de 350 mil unidades. Esses produtos estão disponíveis em mais de 20 mil pontos de venda no Brasil, que fazem parte da rede de distribuição da BeautyColor Company. Entre canais de distribuição físicos e on-line, são mais de 2,5 mil parceiros comerciais, como redes de farmácias, supermercados e perfumarias.

“Em um mercado de cuidados capilares que deve movimentar R$ 27 bilhões até 2027, a Headline foi criada com o intuito de oferecer produtos que podem ser usados diariamente em casa, sem alterar a rotina e sem a intervenção de um cabeleireiro”, afirma Fabrício Bonin, CEO da BeautyColor Company.

Para o primeiro ano, a expectativa é de que a Headline alcance um faturamento de R$ 40 milhões e se estabeleça no segmento de tratamento de cabelos. E para fortalecer a nova marca, a BeautyColor Company projeta um investimento de R$ 50 milhões na Headline ao longo dos próximos cinco anos. “A estratégia inclui o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, que atendam às exigências de um consumidor em busca de inovação e sustentabilidade”, explica Bonin.

Portfólio diversificado e compromisso com sustentabilidade

O portfólio da Headline conta com 56 produtos, divididos em oito linhas. Quatro delas abrangem os tratamentos de cabelos oferecidos nos salões de beleza, como reconstrução (Botox Vegano), hidratação profunda (Desmaia Fios), nutrição intensa (Brilho Espelhado) e manutenção dos lisos (Lisos Incríveis). Também há linhas baseadas em ingredientes naturais, como óleo de argan, babosa, óleo de coco e manteiga de karité.

“Além da variedade de opções, todos os produtos da Headline são 100% veganos e livres de aditivos controversos, como parabenos, sal, vaselina e parafina”, diz Bonin. Segundo o CEO da BeautyColor Company, a marca também segue práticas sustentáveis em toda a sua cadeia de produção, investindo em embalagens recicláveis e promovendo a neutralização de gases de efeito estufa.

