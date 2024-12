Nexxera é finalista do 20º Prêmio Banking Transformation

A Nexxera foi anunciada como finalista na 20ª edição do Prêmio Banking Transformation, na categoria Banking Anywhere, com o case "Invisible Finance", uma solução criada para redefinir a forma como médias e grandes empresas se relacionam com o mercado financeiro. A premiação, promovida pela Cantarino Brasileiro, reconhece inovações que impactam o setor financeiro. A cerimônia ocorreu em 2 de dezembro, em São Paulo, reunindo líderes do mercado.

O "Invisible Finance" é uma tecnologia multibancos desenvolvida no Brasil pela Nexxera, que utiliza análise de dados em tempo real, como transações financeiras e informações de ERP, para otimizar o acesso ao crédito empresarial. Entre os benefícios estão a redução de custos financeiros, melhoria na gestão de riscos e o suporte ao crédito para médias e grandes empresas.

Entre os principais benefícios do projeto está o alinhamento às práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), a partir do fortalecimento sustentável das cadeias produtivas: com ele, fornecedores podem antecipar seus recebíveis ao mesmo tempo em que os clientes alongam seus prazos de pagamento, sem comprometer os fluxos de caixa das partes envolvidas.

Segundo Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera, ser finalista deste prêmio é um marco que reforça o compromisso da empresa com a inovação e o impacto positivo no ecossistema financeiro. “Com o Invisible Finance, integramos inteligência de dados à gestão financeira das cadeias de negócios, utilizando BI, ciência de dados e IA, reduzindo custos operacionais e agregando alto valor às empresas”, diz Silva.

Sobre a Nexxera

Fundada em 1992, em Florianópolis (SC), a Nexxera é especializada em B2B Payments, Supply & Credit e conecta bancos, empresas e fornecedores, oferecendo um ecossistema de soluções financeiras que busca proporcionar agilidade e segurança na gestão de fluxo de caixa, antecipação de recebíveis e mais.

A empresa é parte do Grupo Nexxees, uma holding que abrange empresas também voltadas para a gestão financeira. Além disso, há também o Instituto Nexxera, o investimento social do Grupo.

