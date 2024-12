Academias e mercados movimentam locação comercial em SP

As academias e os mercados de comércio atacadista e de alimentos estão movimentando a locação de imóveis comerciais na cidade de São Paulo. É o que aponta levantamento da Lello, um dos principais grupos imobiliários do Brasil.



De janeiro a setembro deste ano, a empresa registrou um crescimento de 20% no número de novos contratos de aluguel comercial na capital paulista, na comparação com o mesmo período de 2023.

As academias esportivas responderam por 25% desse total. Na sequência aparecem imóveis que tiveram destinação para abertura de mercados, inclusive da rede OXXO, com 16,7% das novas locações comerciais, seguido por concessionárias de veículos, com o mesmo percentual.

Contratos de locação para abertura de centros de distribuição farmacêutica e empresas de consultoria e tecnologia da informação representaram 16% cada dos novos negócios intermediados pela Lello.

Em relação a 2023, houve uma mudança no perfil dos negócios de locação comercial, com prevalência à época para lanchonetes (40%), clínicas de saúde (20%), comércio de autopeças (20%) e comércio varejista de doces (10%).

“O aquecimento no setor de locação comercial se manteve em 2024, embora em ritmo um pouco menor na comparação com o ano passado. Como os valores dos aluguéis nesse setor ainda são semelhantes ao período pré-pandemia, o cenário segue favorável aos novos negócios”, afirma Raphael Sylvester, diretor de Estratégia da Lello Imóveis.

Lello Corporate

No ano passado, a Lello implantou uma nova linha de atuação da empresa, com uma divisão voltada ao B2B e foco na locação de imóveis como galpões, prédios comerciais e andares em condomínios comerciais, entre outros tipos, tanto para pequenas quanto médias e grandes empresas.



O negócio foi desenhado especificamente para cuidar, por meio de atendimento dedicado, das solicitações de empresas que buscam instalar seu negócio em um local que atenda às suas necessidades.

A captação do imóvel comercial pode ser feita sob demanda, levando em conta as orientações específicas para cada imóvel, como localização, poder aquisitivo, entre outras vertentes. Por outro lado, o estoque da Lello já atende imediatamente a grande parte das solicitações e o envio de algumas opções para os interessados já pode ser feito no mesmo dia do pedido.

"O trabalho consiste, dentre outras atividades, em realizar a análise de informações do mercado imobiliário para obter o imóvel com a melhor vantagem competitiva, por meio de ferramentas de inteligência de mercado e toda a segurança de apoio especializado contratual", diz Raphael Sylvester.

"Todo o atendimento é centralizado em um consultor especializado e a busca pela captação dos imóveis é feita a nível Brasil, incluindo o estoque de imóveis administrados pela Lello ou por parceiros, o que facilita a busca do ponto ideal", acrescenta o executivo.



Ainda segundo Raphael Sylvester, o modelo de negócios desenvolvido pela divisão Lello Corporate tem proporcionado a localização do melhor ponto para a instalação de cada tipo de negócio comercial, com consequente maximização dos resultados para os empreendedores.

Website: http://www.lelloimoveis.com.br