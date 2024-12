A LTIMindtree USA Inc., uma subsidiária integral da LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou uma parceria, incluindo um investimento estratégico na Voicing.AI, uma start-up de última geração. Essa parceria se alinha com a estratégia da LTIMindtree, IA em tudo, Tudo para IA e IA para todos. A tecnologia proprietária da Voicing.AI traz capacidade de voz semelhanteàhumana em mais de 20 idiomas com inteligência conversacional, contextual e emocional, no que é normalmente chamado de “IA agêntica”.

A LTIMindtree tem como objetivo remodelar o futuro dos processos de negócios, aproveitando as plataformas baseadas em IA. Isso permitirá que seus clientes otimizem os custos, reduzam os riscos, aprimorem a experiência do usuário, resolvam os vazamentos de receita e aumentem as oportunidades de upsell. A LTIMindtree ajudará os clientes a integrar a Voicing.AI com suas ferramentas personalizadas, bases de conhecimento – estruturadas ou não –, sistemas de CRM e plataformas e sistemas líderes de gerenciamento de chamadas. Essa tecnologia Agentic AI é totalmente compatível com SOC2, HIPAA e protocolos de segurança de dados em várias camadas.

“Nosso investimento na Voicing.AI tem como objetivo redefinir a forma como as empresas interagem com seus clientes por meio de automação inteligente e IA”, afirmou Debashis Chatterjee, CEO e diretor-executivo da LTIMindtree. “Essa parceria e investimento não apenas destacam nosso compromisso com a inovação, mas também garantem que a LTIMindtree seja pioneira em aproveitar a transformação esperada nas operações de plataformas”.

“A Voicing.AI está revolucionando fundamentalmente o vasto mercado de engajamento com clientes ao impulsionar novos crescimentos de receita, personalizar as conexões com os clientes e promover um diálogo humano entre as empresas e seus consumidores. A LTIMindtree nos apresentou uma visão abrangente e profundamente centrada para essa transformação de IA Responsável, e estamos entusiasmados em fazer essa parceria com eles”, afirmou Abhi Kumar, cofundador da Voicing.AI. “Esperamos colaborar com os clientes globais da LTIMindtree para atenderàcrescente demanda,àmedida que mais empresas buscam automatizar suas operações de plataforma”.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que capacita empresas de diversos setores a reinventar modelos de negócios, acelerar a inovação e maximizar o crescimento, aproveitando tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz uma vasta expertise em domínios e tecnologias para ajudar a impulsionar uma diferenciação competitiva superior, experiências dos clientes e resultados empresariais em um mundo convergente. Com mais de 84.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree – uma empresa do Larsen & Toubro Group – resolve os desafios empresariais mais complexos e entrega transformação em larga escala. Para informações adicionais, visite https://www.ltimindtree.com/.

Sobre a Voicing.AI:

A Voicing.AI oferece uma infraestrutura sem código para que as empresas possam construir e escalar agentes de voz de IA humanizados para maximizar a produtividade e os resultados empresariais, com protocolos de confiança e segurança de primeira linha para uma IA Responsável. A Voicing AI ajuda as empresas a progredirem a cada interação com o cliente: Vendas & Marketing, potencialize sua taxa de conversão em até 8 vezes ligando instantaneamente para leads inbound assim que eles interagirem com você; Sucesso do Cliente: melhore sua experiência de atendimento ao cliente alcançando-os instantaneamente no momento em que solicitarem assistência; Ouvir os Usuários: melhore sua coleta de feedback alcançando instantaneamente seus usuários em qualquer interação. Para informações adicionais, visite https://www.voicing.ai/.

