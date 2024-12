Ensino bilíngue impacta o desenvolvimento infantil

Um mundo cada vez mais globalizado, demanda o aprendizado de uma segunda língua. Essa abordagem não se limita a ensinar um idioma, transforma a maneira como as crianças aprendem, ampliando horizontes e promovendo a diversidade cultural.

O ensino bilíngue se consolida como uma estratégia essencial na educação contemporânea, promovendo não apenas a fluência em idiomas, mas também habilidades cruciais para o desenvolvimento integral das crianças. Dados de 2023 apontam que a busca por modelos de ensino bilíngues cresceu 64%, de acordo com o Ministério da Educação.

A professora Lívia de Araujo Donnini Rodrigues, da USP, afirma que o bilinguismo "traz benefícios às crianças além do conhecimento de um novo idioma", preparando os alunos para desafios futuros. Além dos benefícios cognitivos, o ensino bilíngue também promove a empatia e a compreensão cultural. Crianças que aprendem diferentes idiomas tendem a ser mais abertas e respeitosas em relação à diversidade, habilidades essenciais em uma sociedade multicultural.

Szilvia Simai, examinadora externa do International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) e PhD em Estudos Psicossociais pelo Birkbeck College, Universidade de Londres, é a responsável pelo desenvolvimento do projeto 'CAM Global Program' em parceria com o Colégio Anhembi Morumbi. Sylvia comenta sobre:

"Mudei para o Brasil há 18 anos, após meu doutorado em Londres. Desde então, implementei programas bilíngues em escolas internacionais, como na Sabis International School e no British College em Barcelona. Atualmente, desenvolvo a Global School Alliance, conectando escolas bilíngues globalmente para promover interações entre alunos. Posso afirmar que iniciativas de ensino como o ‘CAM Global Program’ são essenciais para uma educação global e colaborativa."

O Colégio Anhembi Morumbi (CAM), implementará o programa de ensino bilíngue ‘CAM Global Program’ em 2025. Adotando materiais da Cambridge University Press e metodologias do Content and Language Integrated Learning (CLIL), do programa internacional da Pueri Domus e Wishford Education, que integra o aprendizado de conteúdos acadêmicos com o ensino de idiomas e abordagens pedagógicas modernas. A implementação será gradual: em 2025, o programa começará com o Ensino Fundamental I, em 2026 será expandido para o Ensino Fundamental II e, em 2027, será completado com o Ensino Médio. A escola busca tornar o aprendizado mais envolvente e relevante.

A Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (ABEBI), destaca que o ensino bilíngue é um fenômeno amplamente positivo, beneficiando tanto o desenvolvimento cognitivo quanto a identidade cultural dos indivíduos. Ao permitir que as pessoas se comuniquem em mais de uma língua, essa abordagem enriquece suas habilidades cognitivas, promovendo criatividade e resolução de problemas. As definições contemporâneas reconhecem diferentes graus de competência, que vão desde falantes fluentes até aqueles com habilidades limitadas, democratizando o conceito e valorizando a diversidade linguística.

Programas educacionais que incentivam a manutenção da língua nativa enquanto se aprende uma segunda língua são fundamentais, evitando a perda linguística e promovendo a empatia intercultural. Assim, essa prática se revela uma ferramenta poderosa para a formação de identidades multiculturais, permitindo que indivíduos naveguem com facilidade em diferentes contextos sociais e culturais, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e diversificada.

Em um cenário profissional cada vez mais competitivo, o domínio de mais de uma língua e projetos como o do Colégio Anhembi Morumbi é um diferencial significativo. Empresas valorizam profissionais que podem se comunicar em vários idiomas, tornando o ensino bilíngue uma preparação estratégica para o futuro, além de ser uma porta para ingressar em universidades fora do Brasil.

À medida que essa abordagem educacional se torna uma realidade em mais escolas, o ensino bilíngue não só enriquece o aprendizado, mas também prepara as crianças para serem cidadãos globais, prontas para enfrentar os desafios do século XXI.

Website: https://anhembimorumbicolegio.com.br