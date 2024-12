Omnicanalidade transforma negócios com venda integrada

No cenário atual, em que os clientes navegam por diversos canais digitais, a omnicanalidade tornou-se indispensável para proporcionar uma experiência de compra fluida e satisfatória, contribuindo diretamente para a fidelização e satisfação dos consumidores. Pesquisas recentes mostram que 73% dos consumidores recorrem a mais de um canal de atendimento antes de finalizar uma compra, ressaltando a importância de uma jornada integrada e sem falhas, que mantém o histórico do cliente sempre atualizado.

Para enfrentar esse desafio, a Hyphen: Tech, Consulting & Growth, empresa especializada em consultoria e tecnologia comercial, desenvolveu a Hyarch, uma solução para vendas, que unifica todos os pontos de contato e cria uma “memória” sobre cada interação com o cliente. Combinando inteligência artificial (IA) para conduzir interações autônomas, a tecnologia possibilita que as comunicações fluam de forma contínua, evitando que o cliente precise repetir informações. Assim, seja pelo WhatsApp, telefone, e-mail ou redes sociais, a solução mantém um histórico integrado, oferecendo uma experiência de atendimento que se assemelha a uma conversa única, natural e personalizada.

Diego de Castro, CEO da Hyphen, explica. “Acreditamos que a verdadeira personalização consiste em criar uma experiência em que o cliente se sinta valorizado em cada etapa. Com a Hyarch, integramos dados e contexto para garantir que as conversas fluam de forma contínua, permitindo que cada contato prossiga sem interrupções, exatamente de onde o cliente parou. Isso é essencial para evitar frustrações e maximizar a conversão”.

O impacto da omnicanalidade na experiência do cliente

No Brasil, empresas como Polishop e Magazine Luiza vêm investindo em estratégias omnichannel, visando proporcionar um atendimento consistente em diversos pontos de contato e buscando melhorar tanto a experiência do cliente quanto sua competitividade no mercado. Essa abordagem, adotada por um número crescente de empresas, visa centralizar o histórico de interações dos clientes para criar um atendimento mais integrado e personalizado. Para analistas, tal estratégia pode contribuir para uma maior satisfação dos clientes, além de auxiliar na redução de custos operacionais e na otimização da eficiência dos processos.

Na visão da Hyphen, implementar uma estratégia omnichannel pode otimizar as vendas ao garantir que cada cliente seja atendido de forma contínua e personalizada, desde o primeiro contato até o pós-venda. “Com o histórico completo de interações, os vendedores têm dados detalhados de cada cliente, o que permite um relacionamento mais significativo e de longo prazo, enquanto a inteligência artificial maximiza as conversões através de comunicações personalizadas e ofertas mais relevantes”, afirma Diego de Castro.

“À medida que o mercado se adapta às crescentes expectativas dos consumidores, a omnicanalidade busca se consolidar como uma estratégia essencial para atender às demandas de empresas que desejam prosperar na era da venda integrada”, finaliza o CEO.



Para mais informações, basta acessar: Hyarch | Hyphen.

Website: https://hyarch.com.br