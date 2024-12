Setor hoteleiro já se prepara para a Maratona de Curitiba

Marcada para acontecer no dia 17 de novembro, a edição 2024 da Maratona de Curitiba já é considerada a maior da história do evento. Com 13 mil atletas inscritos e vagas esgotadas, número 20% maior que no ano anterior, a prova contará com participantes de 19 nacionalidades diferentes.



Nos três dias que antecedem as corridas, o Museu Oscar Niemeyer sediará a Expo Maratona 2024, que pretende reunir um total de 35 mil pessoas, como divulgado pelo portal Bem Paraná. Com números tão expressivos, o setor hoteleiro já projeta um aumento significativo na demanda por hospedagem durante o período.



De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra o hotel Dan Inn Curitiba, o fato de muitos participantes virem de outras cidades, estados, e até mesmo de outros países, reflete diretamente no movimento não apenas dos hotéis, mas também de todo o setor turístico local, como bares, restaurantes e atrações.



“Imagino que, para muitos hotéis, essa seja uma oportunidade de ouro para ocupar quartos que, em outras épocas, poderiam ficar ociosos. Além disso, acredito que o setor esteja preparando pacotes e promoções especiais para atrair tanto os maratonistas quanto seus acompanhantes e, assim, fidelizar novos clientes”, avalia o empresário.



Nesta edição os corredores vão encarar provas de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km pelas principais vias de Curitiba. Com percursos atualizados e trajeto mais rápido, as mudanças devem valorizar ainda mais o Centro Cívico e outros pontos turísticos da cidade.



“Pensando na importância desses eventos para fomentar o turismo da cidade, estimo que a maratona não apenas atraia turistas, como ajuda a consolidar a imagem da cidade como um destino interessante, além de trazer movimento econômico. Isso faz com que Curitiba se posicione no mapa de grandes eventos esportivos, o que, a longo prazo, pode atrair ainda mais eventos de diferentes portes e temáticas”, ressalta Aly.



Segundo o diretor, a maratona tende a fomentar o turismo na região não apenas durante o evento, mas também em datas futuras, já que muitos corredores levam suas famílias e amigos. “Enquanto o foco principal é a maratona, o grupo geralmente aproveita para explorar a cidade. Essa mistura de esporte com turismo é, para mim, uma fórmula de sucesso para aumentar o fluxo de visitantes e fazer a economia girar”.



Neste ano serão distribuídos R$ 192 mil na premiação. Do total, R$ 164 mil são destinados aos cinco primeiros colocados no geral, masculino e feminino. Somente os campeões faturam R$ 40 mil, valor que atrai nomes importantes do atletismo de longa distância do Brasil e do mundo.



Dan Inn Curitiba

Próximo de atrações turísticas conhecidas da capital paranaense, como o Passeio Público e o Teatro Guaíra, o Dan Inn Curitiba fica localizado no centro da cidade, Rua Amintas de Barros, número 71. A unidade, que é pet friendly, dispõe de seis categorias de acomodações, café da manhã incluso na diária, comodidades como academia, estacionamento, salas para eventos e local com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-dan-inn-curitiba