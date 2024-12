Mercado imobiliário do Rio registra alta em lançamentos e atrai investimentos

Pesquisa da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) mostra que o mercado imobiliário nas capitais brasileiras experimentou um crescimento robusto no primeiro semestre de 2024. O Rio de Janeiro se destacou ao liderar o aumento de lançamentos, com 7.823 unidades introduzidas ao mercado, contra 5683 em 2023. O Valor Geral de Vendas (VGV) teve variação acumulada de 115%. O resultado é um indício de que o setor imobiliário carioca, após anos de oscilações, vive uma fase de expansão e renovação.

Para Luiz França, presidente da Abrainc, "esse resultado reflete a confiança renovada no mercado, criando um ambiente favorável para que o setor mantenha um ritmo de crescimento consistente." Esse contexto tem impactado regiões como o Recreio dos Bandeirantes, onde empresas estão desenvolvendo empreendimentos que aliam qualidade de vida e infraestrutura robusta.

Um exemplo é o novo empreendimento da Emccamp Residencial, em parceria com a Riva Incorporadora, o "Oceanside Recreio". O projeto terá 500 unidades residenciais, que podem gerar negócios na ordem de R$ 185 milhões. Com apartamentos de dois e três quartos, todos com suítes, que vão de 47 a 78 m², o empreendimento visa atrair famílias e investidores interessados na valorização crescente da área.

O Oceanside possui uma infraestrutura completa de lazer, incluindo academias, espaços para crianças, áreas pet, quadras e piscinas, tudo projetado para criar um ambiente ideal para famílias e pessoas em busca de qualidade de vida. Luciano Bernardes, diretor Regional de Vendas da Emccamp Residencial, ressalta que o empreendimento está situado em uma região estratégica, no Pontal Oceânico, com fácil acesso à Avenida das Américas e próximo às praias da Barra e do Recreio. "Essa é uma região com alta valorização imobiliária, por ser uma área segura, em meio ao verde e com construções modernas, que atende desde investidores e famílias a pessoas que buscam por uma vida conectada com a natureza", explica Bernardes.

Infraestrutura e acessibilidade - Com uma infraestrutura que inclui escolas, hospitais, centros comerciais e hipermercados, o Recreio dos Bandeirantes se tornou um dos mais completos da Zona Oeste, com grande potencial de crescimento. Outro aspecto que valoriza o Recreio é o investimento em mobilidade urbana, como o sistema de transporte BRT, que conecta a região ao metrô do Jardim Oceânico e a bairros como Santa Cruz e Campo Grande, e o Túnel da Grota Funda, que aproxima o Recreio da Baixada de Guaratiba.

Para garantir a segurança dos moradores, o bairro conta com a presença da Operação Segurança Presente, que mantém policiamento constante na região. "Essa sensação de segurança, combinada com a infraestrutura, torna o Recreio uma escolha atraente tanto para famílias que priorizam tranquilidade quanto para investidores em busca de um mercado em crescimento", ressalta Bernardes.

O crescimento do mercado imobiliário carioca e o sucesso de bairros como o Recreio dos Bandeirantes refletem um momento de otimismo, mas também apresentam desafios. Segundo Bernardes, a sustentabilidade desse crescimento depende de fatores como a continuidade de políticas públicas de incentivo, a estabilidade econômica e a ampliação da infraestrutura urbana. Para as incorporadoras, o desafio é se manter alinhadas às expectativas de consumidores cada vez mais exigentes quanto à qualidade de vida, mobilidade e segurança.

"Cada vez mais as pessoas estão em busca de lugares que proporcionem uma conexão verdadeira com a natureza, e o Recreio dos Bandeirantes oferece exatamente isso. No 'Oceanside Recreio', estamos atendendo a essa demanda com um projeto que não só valoriza o contato com o verde, mas também oferece uma ampla estrutura de lazer no entorno, para que as famílias possam aproveitar seu tempo livre com qualidade. É uma região que permite um estilo de vida ativo, com espaços ideais para momentos de diversão e descanso, seja em família ou entre amigos", enfatiza Bernardes.

