Hospital de SP promove caminhada pelo combate ao câncer

Em celebração aos meses “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, o Hospital Alvorada Moema realizou, no último domingo (24), uma caminhada no Parque das Bicicletas, zona sul de São Paulo. Mais do que incentivar a prática de exercícios físicos, a iniciativa teve como objetivo conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e próstata, além da importância de hábitos saudáveis.

"As campanhas nestes dois meses buscam ampliar ainda mais o debate sobre a saúde do homem e da mulher e conscientizar que por meio de exames clínicos de rotina podemos identificar a doença precocemente. Muitas pessoas ainda evitam procurar um médico ou realizar exames preventivos por preconceito ou desinformação, e queremos mudar essa realidade. Nossa missão com a caminhada foi mostrar que o cuidado com a saúde deve ser uma prioridade e pode ser incorporado à rotina de forma natural e acessível", destaca Márcia da Costa, diretora-executiva do Hospital Alvorada Moema.

Além da caminhada, o evento contou com uma equipe médica e especialistas para reforçar a mensagem de que a prevenção salva vidas. Segundo a mastologista do hospital, Caroline Gomes de Almeida Rocha, “o câncer de mama ainda é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, ficando atrás apenas do de pele não melanoma”.

Já a oncologista clínica, Cinthia Leite Frizzeira Borges Bognar, destacou informações sobre a saúde do homem em relação ao câncer de próstata que, quando diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de chances de cura. “Queremos desmistificar a ideia de que os cuidados com a saúde são complicados ou desconfortáveis. Pequenas ações, como realizar exames preventivos e adotar hábitos saudáveis, fazem toda a diferença”, afirma.

Ao final das falas, houve ainda uma sessão de aquecimento e alongamento conduzida pela fisioterapeuta do hospital, Erica dos Santos Rocha. Os participantes também receberam camisetas temáticas e garrafas de água. No total, mais de 100 pessoas participaram, incluindo colaboradores e familiares.

Segundo Márcia da Costa, a iniciativa é um dos compromissos do Hospital Alvorada Moema em reforçar sua atuação comunitária e o engajamento em ações de saúde pública. “Queremos que toda a população tenha acesso à informação e entenda a importância do cuidado com a saúde de forma integral e regular. Atividades como esta ajudam a trazer o tema para a discussão de maneira leve e inclusiva”, finaliza.

Website: https://www.hospitalalvorada.com.br/