O emirado de Sharjah concluiu hoje as comemorações que marcaram o 53o UAE Eid Al Etihad (Dia da União), apresentando a vibrante cultura e a história de desenvolvimento do país. As festividades aconteceram ao longo de 13 dias, atraindo mais de 250 mil cidadãos dos EAU, residentes e visitantes de todo o mundo, que aproveitaram mais de 200 atividades e shows em toda a Sharjah, incluindo 8 localizações ao seu redor, destacando as características especiais de cada cidade em torno de Sharjah. As comemorações reuniram a nação para celebrar essa ocasião especial e destacaram a história e a tradição dos Emirados Árabes Unidos.

As comemorações incluíram atividades tradicionais, culturais e para a família, desde shows de música ao vivo e exibições de arte folclórica até oficinas interativas e exposições patrimoniais. Os eventos culminaram em uma série espetacular de shows e oficinas para todas as idades.

As várias exposições apresentando as conquistas dos EAU, junto com oficinas para que crianças e famílias explorassem os artesanatos e as tradições dos emirados, atraíram muita atenção. Barracas de comidas servindo pratos da culinária local, sessões ao vivo de contação de história e apresentações educacionais proporcionaram uma atmosfera festiva e uma experiência cultural rica para os visitantes.

Neste ano, as comemorações do Dia da União dos EAU foram elogiadas por sua organização meticulosa e execução fluida. Os eventos tiveram fácil acesso e o programa estava especialmente diverso, oferecendo entretenimento e educação para todas as faixas etárias.

Os icônicos pontos de referência de Sharjah foram envoltos na bandeira dos EAU e iluminados nas cores nacionais do país, dando um toque festivoàocasião.

As comemorações focaram no orgulho sentido pelo povo dos EAU quanto às conquistas e aspirações do país, reforçando o status de Sharjah como centro cultural líder e um destino de escolha para turistas e eventos internacionais.

