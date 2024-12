A HCLTech, empresa global líder em tecnologia, anunciou hoje que concluiu a compra de determinados ativos do Grupo de Tecnologia de Comunicações (CTG, Communications Technology Group) da Hewlett Packard Enterprise (HPE). A conclusão segue o anúncio da empresa realizado em maio de 2024.

A conclusão dessa negociação expande formalmente a parceria de longa data da HCLTech com a HPE, ampliando sua liderança nos mercados de serviços de telecomunicações e fortalecendo seus recursos de serviços de engenharia com propriedade intelectual (PI) líder do setor, talento em engenharia e P&D, e relações com os principais provedores de serviços de comunicação (PSC) globais.

Entre os principais destaques estão:

Maior presença global no mercado de PSCs na América do Norte, LATAM, Europa e Ásia Pacífico, incluindo o Japão.

Estabelecimento de relações diretas com PSCs globais, incluindo 20 dos 30 principais, acelerando a estratégia de crescimento no setor mundial de telecomunicações.

Ganho de um portfólio de serviços que inclui PI líder do setor, e soluções e integrações de sistemas nos âmbitos de sistema de apoio às empresas (BSS, Business Support Systems), aplicações de rede, cloudificação de serviços e inteligência de dados .

Fortalecimento da prática do domínio dos PSCs por meio da integração de mais de 1.500 especialistas de engenharia de produtos do CTG, apoio às metodologias ágeis dos PSCs e às necessidades de entrega nearshore em países como China, Japão, Espanha, Romênia, Itália, Índia e LATAM.

"Estamos profundamente comprometidos com continuar o sucesso do CTG e fornecer valor excepcional a todos os seus clientes", afirmou Anil Ganjoo, diretor de crescimento, setores de TMT (tecnologia, mídia e telecomunicações) da HCLTech. "Estamos entusiasmados por dar as boas-vindas aos talentosos profissionais eàequipe de liderança do CTG, cuja expertise será fundamental para impulsionar nosso sucesso compartilhado. Ao combinar os pontos fortes da nossa engenharia com os recursos avançados do CTG, aprimoraremos nossas parcerias com os PSCs de liderança global, aceleraremos o crescimento dos nossos serviços digitais e ampliaremos nossa presença mundial".

"Estamos contentes por termos encontrado um parceiro na HCLTech, com apreciação pelo significante legado do CTG e pelo potencial futuro", afirmou Marie Myers, vice-presidente executiva e diretora financeira da Hewlett Packard Enterprise. "Agora que a aquisição da HCLTech foi concluída, esperamos que sucessos do CTG sejam criados e desenvolvidos como parte da HCLTech, bem como esperamos continuar o compromisso da HPE com o mercado de telecomunicações".

